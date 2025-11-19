В Польше заявили о первых задержаниях подозреваемых в причастности к диверсиям на железной дороге

$42.150.06
11:38 • 7268 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10560 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13685 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20927 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27821 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40238 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22531 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24885 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25230 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22461 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21765 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26623 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14663 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23300 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13450 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 7278 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13691 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23504 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40240 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 59080 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6658 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26777 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39454 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53322 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75146 просмотра
В Польше заявили о первых задержаниях подозреваемых в причастности к диверсиям на железной дороге

Киев • УНН

 • 3236 просмотра

Представитель польских спецслужб сообщил о первых задержаниях по делу о диверсиях на железной дороге, которые осуществляют ABW и полиция. Расследование продолжается, задержаны несколько человек, их допрашивают относительно роли в террористическом покушении.

В Польше заявили о первых задержаниях подозреваемых в причастности к диверсиям на железной дороге
x.com/PremierRP

Представитель польского министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский, говоря о диверсиях на железной дороге, сообщил в среду, что проводятся первые задержания, причастных задерживает Агентство внутренней безопасности (ABW) и полиция, сообщает PAP, пишет УНН.

Детали

Добжинский, как указано, объявил о получении значительного количества доказательств.

Он подчеркнул, что в среду польские службы имели гораздо больше информации и вышли на след тех, кто заказывал и осуществлял акты диверсии на железной дороге.

"Я могу подтвердить, что первые задержания уже проводятся. Причастных задерживает Агентство внутренней безопасности (ABW) и полиция, и на этом этапе я не могу предоставить дальнейших подробностей", - сказал Добжинский.

Он добавил, что расследование продолжается, а дело динамичное и развивается.

Представитель подчеркнул, что пока не может назвать конкретное количество, но по этому делу задержано несколько человек. "Эти лица сейчас допрашиваются, и роль каждого лица в этом террористическом покушении выясняется. Эти задержания продолжаются. Мы не исключаем дальнейших задержаний", – сказал Добжинский.

Он отметил, что задержания происходят в Польше.

Дополнение

Два акта диверсии произошли на маршруте Варшава-Дорогуск между 15 и 17 ноября. Во время первого, в Мице (Мазовецкое воеводство, Гарволинский повет), взрывное устройство повредило железнодорожный путь. В другом месте, вблизи железнодорожной станции Голомб (Люблинское воеводство, Пулавский повет), в воскресенье поезд, перевозивший 475 пассажиров, был вынужден внезапно затормозить из-за повреждения железнодорожного пути.

Украина и Польша создают группу для противодействия российским диверсиям - Зеленский19.11.25, 14:18 • 2561 просмотр

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира
Варшава
Польша