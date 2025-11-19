В Польше заявили о первых задержаниях подозреваемых в причастности к диверсиям на железной дороге

x.com/PremierRP

Представитель польского министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский, говоря о диверсиях на железной дороге, сообщил в среду, что проводятся первые задержания, причастных задерживает Агентство внутренней безопасности (ABW) и полиция, сообщает PAP, пишет УНН.

Детали

Добжинский, как указано, объявил о получении значительного количества доказательств.

Он подчеркнул, что в среду польские службы имели гораздо больше информации и вышли на след тех, кто заказывал и осуществлял акты диверсии на железной дороге.

"Я могу подтвердить, что первые задержания уже проводятся. Причастных задерживает Агентство внутренней безопасности (ABW) и полиция, и на этом этапе я не могу предоставить дальнейших подробностей", - сказал Добжинский.

Он добавил, что расследование продолжается, а дело динамичное и развивается.

Представитель подчеркнул, что пока не может назвать конкретное количество, но по этому делу задержано несколько человек. "Эти лица сейчас допрашиваются, и роль каждого лица в этом террористическом покушении выясняется. Эти задержания продолжаются. Мы не исключаем дальнейших задержаний", – сказал Добжинский.

Он отметил, что задержания происходят в Польше.

Дополнение

Два акта диверсии произошли на маршруте Варшава-Дорогуск между 15 и 17 ноября. Во время первого, в Мице (Мазовецкое воеводство, Гарволинский повет), взрывное устройство повредило железнодорожный путь. В другом месте, вблизи железнодорожной станции Голомб (Люблинское воеводство, Пулавский повет), в воскресенье поезд, перевозивший 475 пассажиров, был вынужден внезапно затормозить из-за повреждения железнодорожного пути.

Украина и Польша создают группу для противодействия российским диверсиям - Зеленский