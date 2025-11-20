Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Польша запускает пилотную оборонную программу wReady для гражданских лиц, которая продлится до 14 декабря. Она призвана повысить готовность к кризисным ситуациям на фоне угроз со стороны россии.
В Польше на фоне угроз со стороны россии с 22 ноября стартует амбициозная пилотная оборонная программа общей оборонной подготовки для совершеннолетних гражданских граждан - wReady. Курсы направлены на повышение готовности к кризисным ситуациям и продлятся до 14 декабря. На первом, пилотном этапе участие смогут принять 25 тыс. человек. Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в комментарии УНН рассказал, каковы основные цели этой программы и для чего она нужна Польше.
Детали
В Польше запустили пилотный проект, в рамках которого каждый совершеннолетний гражданин может пройти базовое оборонное обучение. Программа включает блоки по первой помощи, выживанию, безопасности дома и кибербезопасности.
Это возможность получить практические навыки, необходимые для реагирования на кризисные ситуации. Участники научатся помогать службам экстренной помощи и эффективно действовать перед угрозами. Такие навыки могут спасти жизнь
Станислав Желиховский подчеркивает, что польское руководство осознает риски, связанные с географической близостью к россии и беларуси. Поэтому государство параллельно усиливает военную и территориальную оборону.
Польша находится на острие атаки. Опыт Украины показывает, что угрозы могут быть непредсказуемыми. Именно поэтому мы видим потребность в универсальной оборонной подготовке. Граждане должны быть готовы действовать в экстремальных условиях
По словам эксперта-международника, ситуация в мире в целом становится более конфликтной, поэтому спрос на такие программы растет. Польша рассматривает обучение как инструмент повышения национальной устойчивости.
Мы видим конфликты на Ближнем Востоке, риски в Азиатско-Тихоокеанском регионе и напряженность в Европе. Российско-украинская война показала глобальный характер современных конфликтов
российские провокации и риски расширения агрессии
Эксперт объясняет, что россия активизировала воздушные и киберпровокации против стран ЕС и НАТО. Это включает запуск боевых самолетов, дронов, воздушных шаров и другие действия вблизи границ.
Москва проверяет решимость западных государств. Она тестирует их технические возможности и пытается посеять страх. Также россия стремится уменьшить поддержку Украины, устраивая давление и провокации. Ей выгодно создавать хаос и влиять на политические процессы в этих странах
По его словам, подобные действия могут усиливаться особенно во время выборов в европейских странах. москва делает ставку на политические изменения, которые могли бы уменьшить помощь Украине.
Мы видим пример Словакии, где смена власти повлияла на поддержку Украины. Похожая ситуация может повториться и в других государствах. россия пытается менять политический ландшафт через давление и провокации
Он отмечает, что Балтийский регион и Польша уязвимы к гибридным атакам, включая миграционный кризис на границе с беларусью. Он напоминает, что подобные инциденты продолжаются с 2021 года.
Среди мигрантов могут действовать агенты или диверсанты. Это часть гибридной стратегии. беларусь в этом процессе выступает трамплином для дестабилизации Польши
Возможна ли война между Польшей и россией
По мнению Станислава Желиховского, полномасштабный конфликт между Польшей и рф сейчас маловероятен. Он подчеркивает, что россия не имеет соответствующих ресурсов даже на украинском направлении.
У россии не хватает сил, чтобы начать широкую войну против Польши. Сейчас она будет делать ставку на гибридные методы и провокации. Прямое вторжение стало бы для нее катастрофическим
Польша имеет сильную армию, значительные оборонные закупки и поддержку союзников, в частности США. Политолог подчеркивает, что членство в НАТО является серьезным сдерживающим фактором.
Польша не слабое государство. Она активно модернизирует свои вооруженные силы и принимает иностранный контингент. россия понимает, что нападение на Польшу привело бы к тяжелым последствиям для нее самой
Пилотная программа подготовки гражданских стала ответом Польши на новые риски и гибридные методы давления со стороны россии. В Варшаве считают, что укрепление гражданской готовности и обороноспособности – ключ к сдерживанию в случае угроз в регионе.