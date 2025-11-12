$42.010.06
Великобритания проверила готовность к атаке с биологическим оружием

Киев • УНН

 530 просмотра

Британия провела трехдневные учения с участием 600 военных, полицейских, медиков и спасателей для проверки готовности к атакам с биологическим оружием и обезвреживанию взрывных устройств. Министр безопасности Дэн Джарвис подчеркнул важность постоянной подготовки для быстрой и эффективной реакции на инциденты.

Великобритания проверила готовность к атаке с биологическим оружием

В Великобритании провели масштабные учения, чтобы проверить, как специализированные войска и службы экстренного реагирования будут действовать в случае обнаружения смертельного биологического токсина. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Согласно сообщению Министерства внутренних дел, трехдневное моделирование стало частью ежегодных усилий по подготовке к возможным атакам с использованием химического, биологического, радиологического или ядерного оружия, а также взрывчатых веществ. В учениях приняли участие около 600 военных, полицейских, медиков и спасателей, которые также отрабатывали обезвреживание самодельных взрывных устройств.

ИИ может помочь создать биологическое оружие: обнаружена уязвимость в системах биобезопасности03.10.25, 09:29 • 3411 просмотров

Совместные учения жизненно важны для того, чтобы наши партнеры по вопросам полиции, вооруженные силы и службы экстренного реагирования могли бесперебойно работать вместе для защиты британской общественности от ряда угроз

– заявил министр безопасности Дэн Джарвис.

По его словам, постоянная подготовка гарантирует, что "в случае инцидента Великобритания сможет отреагировать быстро, эффективно и уверенно".

Враг применил химические вещества 11 тысяч раз для штурмов15.09.25, 22:31 • 4022 просмотра

По сценарию учений, специалисты обнаружили тело возможного нападавшего, биологический токсин и несколько самодельных бомб. Массовых жертв не предполагалось, однако отрабатывалось взаимодействие служб при ликвидации последствий заражения.

Министр вооруженных сил Алистер Карнс подчеркнул: "Такие учения показывают, насколько военные являются неотъемлемой частью безопасности Британии дома".

Трамп призвал все страны прекратить разработку биологического оружия23.09.25, 18:18 • 2771 просмотр

Степан Гафтко

