Велика Британія перевірила готовність до атаки з біологічною зброєю
Київ • УНН
Британія провела триденні навчання за участю 600 військових, поліцейських, медиків та рятувальників для перевірки готовності до атак з біологічною зброєю та знешкодження вибухових пристроїв. Міністр безпеки Ден Джарвіс наголосив на важливості постійної підготовки для швидкої та ефективної реакції на інциденти.
У Великій Британії провели масштабні навчання, щоб перевірити, як спеціалізовані війська та служби екстреного реагування діятимуть у разі виявлення смертельного біологічного токсину. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ, триденне моделювання стало частиною щорічних зусиль із підготовки до можливих атак із використанням хімічної, біологічної, радіологічної чи ядерної зброї, а також вибухових речовин. У навчаннях взяли участь близько 600 військових, поліцейських, медиків і рятувальників, які також відпрацьовували знешкодження саморобних вибухових пристроїв.
ШІ може допомогти створити біологічну зброю: виявлено вразливість у системах біобезпеки03.10.25, 09:29 • 3411 переглядiв
Спільні навчання життєво важливі для того, щоб наші партнери з питань поліції, збройні сили та служби екстреного реагування могли безперебійно працювати разом для захисту британської громадськості від низки загроз
За його словами, постійна підготовка гарантує, що "у разі інциденту Велика Британія зможе відреагувати швидко, ефективно та впевнено".
Ворог застосував хімічні речовини 11 тисяч разів для штурмів15.09.25, 22:31 • 4022 перегляди
За сценарієм навчань, фахівці виявили тіло можливого нападника, біологічний токсин і кілька саморобних бомб. Масових жертв не передбачалося, однак відпрацьовувалася взаємодія служб під час ліквідації наслідків зараження.
Міністр збройних сил Алістер Карнс підкреслив: "Такі навчання показують, наскільки військові є невід'ємною частиною безпеки Британії вдома".
Трамп закликав всі країни припинити розробку біологічної зброї23.09.25, 18:18 • 2771 перегляд