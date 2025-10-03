ШІ може допомогти створити біологічну зброю: виявлено вразливість у системах біобезпеки

$41.220.08
48.370.07
ukenru
06:14 • 1920 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 9594 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 25573 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 48843 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 40580 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 30706 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 29598 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 28500 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 31245 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 32054 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярнi новини
Нідерланди виступили проти прискореної процедури вступу України до ЄС2 жовтня, 21:21 • 8614 перегляди
СБУ викрила торговців зброєю у чотирьох областях УкраїниPhoto2 жовтня, 22:18 • 11460 перегляди
Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині3 жовтня, 00:36 • 16281 перегляди
Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони - Reuters01:34 • 12598 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 9478 перегляди
Публікації
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 10112 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 34988 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 43360 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 44569 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 56192 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Польща
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 18996 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 62259 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 70119 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 51128 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 53484 перегляди
Актуальне
Truth Social
Dassault Mirage 2000
Dassault Rafale
АК-74
Шахед-136

ШІ може допомогти створити біологічну зброю: виявлено вразливість у системах біобезпеки

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Міжнародні дослідники виявили серйозний збій у програмному забезпеченні для біобезпеки, яке мало блокувати доступ до небезпечних генетичних матеріалів. Вразливість показала, що алгоритми не завжди здатні виявити штучно модифіковані токсичні білки, що може зробити створення біологічної зброї дешевшим і простішим.

ШІ може допомогти створити біологічну зброю: виявлено вразливість у системах біобезпеки

Міжнародні дослідники виявили серйозний збій у програмному забезпеченні для біобезпеки, яке мало блокувати доступ до небезпечних генетичних матеріалів. Вразливість показала, що алгоритми не завжди здатні виявити штучно модифіковані токсичні білки. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані досліджень у журналі Science, пише УНН.

Деталі

У статті в Science вчені назвали це першим випадком "нульового дня" в біобезпеці – терміном, який у кібербезпеці означає невідому розробникам слабку ланку.

Дизайн білків на базі штучного інтелекту – одна з найцікавіших галузей науки… однак ці ж інструменти можуть бути використані неправильно 

– попередив Ерік Горвіц, головний науковий директор Microsoft.

Під час тестів команда створила понад 75 тисяч варіантів небезпечних білків. Частина з них змогла пройти перевірку непоміченими навіть після виправлення програмного забезпечення. За словами експертів, близько 3% варіацій зберегли потенційно шкідливі властивості.

Google DeepMind презентувала роботів нового покоління, здатних сортувати білизну та адаптуватися до складних завдань26.09.25, 15:21 • 2082 перегляди

Ця робота забезпечує практичний та своєчасний захист, який посилює поточний скринінг синтезу ДНК 

– прокоментував Франческо Апріле з Імперського коледжу Лондона.

Науковці наголошують, що розвиток ШІ може зробити створення біологічної зброї дешевшим і простішим.

Нам як суспільству справді потрібно поставитися до цього серйозно зараз 

– заявив Наталі Красногор, професор синтетичної біології з Університету Ньюкасла.

Meta розробляє нові правила для ШІ, які стосуються чутливих тем щодо дітей29.09.25, 15:11 • 2965 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Financial Times
Microsoft