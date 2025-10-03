ШІ може допомогти створити біологічну зброю: виявлено вразливість у системах біобезпеки

Міжнародні дослідники виявили серйозний збій у програмному забезпеченні для біобезпеки, яке мало блокувати доступ до небезпечних генетичних матеріалів. Вразливість показала, що алгоритми не завжди здатні виявити штучно модифіковані токсичні білки. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані досліджень у журналі Science, пише УНН.

У статті в Science вчені назвали це першим випадком "нульового дня" в біобезпеці – терміном, який у кібербезпеці означає невідому розробникам слабку ланку.

Дизайн білків на базі штучного інтелекту – одна з найцікавіших галузей науки… однак ці ж інструменти можуть бути використані неправильно