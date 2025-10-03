ШІ може допомогти створити біологічну зброю: виявлено вразливість у системах біобезпеки
Київ • УНН
Міжнародні дослідники виявили серйозний збій у програмному забезпеченні для біобезпеки, яке мало блокувати доступ до небезпечних генетичних матеріалів. Вразливість показала, що алгоритми не завжди здатні виявити штучно модифіковані токсичні білки, що може зробити створення біологічної зброї дешевшим і простішим.
Деталі
У статті в Science вчені назвали це першим випадком "нульового дня" в біобезпеці – терміном, який у кібербезпеці означає невідому розробникам слабку ланку.
Дизайн білків на базі штучного інтелекту – одна з найцікавіших галузей науки… однак ці ж інструменти можуть бути використані неправильно
Під час тестів команда створила понад 75 тисяч варіантів небезпечних білків. Частина з них змогла пройти перевірку непоміченими навіть після виправлення програмного забезпечення. За словами експертів, близько 3% варіацій зберегли потенційно шкідливі властивості.
Ця робота забезпечує практичний та своєчасний захист, який посилює поточний скринінг синтезу ДНК
Науковці наголошують, що розвиток ШІ може зробити створення біологічної зброї дешевшим і простішим.
Нам як суспільству справді потрібно поставитися до цього серйозно зараз
