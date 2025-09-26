Google DeepMind презентувала роботів нового покоління, здатних сортувати білизну та адаптуватися до складних завдань

Google DeepMind зробила черговий крок у розвитку штучного інтелекту для робототехніки, представивши нові моделі Gemini Robotics 1.5 та Gemini Robotics-ER 1.5. Розробки дозволяють роботам краще "думати" перед виконанням дій і вперше дають змогу виконувати багатокрокові завдання, включно з такими побутовими процесами, як сортування білизни чи переробка сміття. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Старший директор і керівник відділу робототехніки Google DeepMind Кароліна Парада підкреслила, що компанія переходить до якісно нового етапу.

Моделі, що використовувалися до цього часу, чудово справлялися з виконанням однієї інструкції за раз. Зараз ми переходимо від виконання однієї інструкції до справжнього розуміння та вирішення проблем фізичних завдань