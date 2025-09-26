Google DeepMind представила роботов нового поколения, способных сортировать белье и адаптироваться к сложным задачам

$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 8194 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 13713 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
09:01 • 19176 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
06:40 • 26182 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 31838 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 27202 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39144 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35427 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67765 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42953 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США
26 сентября, 02:40 • 11864 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС
26 сентября, 02:59 • 26709 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - Сибига
26 сентября, 03:46 • 22558 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
07:07 • 18695 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
09:12 • 10298 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
12:18 • 194 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 19197 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
06:40 • 26203 просмотра
Эксклюзив
06:40 • 26203 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 31855 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 32601 просмотра
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Майя Санду
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Херсон
Копенгаген
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
09:12 • 10537 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
07:07 • 18915 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 30686 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 38680 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 72045 просмотра
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Google DeepMind представила роботов нового поколения, способных сортировать белье и адаптироваться к сложным задачам

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Google DeepMind представила новые модели Gemini Robotics 1.5 и Gemini Robotics-ER 1.5, позволяющие роботам выполнять многошаговые задачи. Роботы могут сортировать белье и перерабатывать мусор, а также адаптироваться к новым условиям.

Google DeepMind представила роботов нового поколения, способных сортировать белье и адаптироваться к сложным задачам

Google DeepMind сделала очередной шаг в развитии искусственного интеллекта для робототехники, представив новые модели Gemini Robotics 1.5 и Gemini Robotics-ER 1.5. Разработки позволяют роботам лучше "думать" перед выполнением действий и впервые дают возможность выполнять многошаговые задачи, включая такие бытовые процессы, как сортировка белья или переработка мусора. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Старший директор и руководитель отдела робототехники Google DeepMind Каролина Парада подчеркнула, что компания переходит к качественно новому этапу.

Модели, использовавшиеся до сих пор, отлично справлялись с выполнением одной инструкции за раз. Сейчас мы переходим от выполнения одной инструкции к настоящему пониманию и решению проблем физических задач 

– подчеркнула Парада.

В демонстрационных сценариях робот смог не только упаковать вещи в сумку по просьбе исследовательницы, но и самостоятельно добавил зонтик, узнав через онлайн-поиск, что в Лондоне в эти дни ожидается дождь. В другом случае машина сначала выяснила онлайн правила сортировки мусора в Сан-Франциско, а затем разложила отходы в соответствующие контейнеры.

Google запускает игрового помощника с искусственным интеллектом для Android-геймеров23.09.25, 18:20 • 2516 просмотров

Профессор прикладного искусственного интеллекта Оксфордского университета Ингмар Познер отметил, что масштабное интернет-обучение открывает новые горизонты. В то же время профессор Анджело Канджелози из Манчестерского центра ИИ предупредил: "Это просто открытие закономерностей между пикселями, между изображениями, между словами, токенами и т.д. – то есть еще не настоящее мышление".

Отдельным прорывом стала технология "передача движения", которая позволяет переносить изученные навыки с одних типов роботов (например, роботизированных рук) на другие – гуманоидов. Это решает ключевую проблему нехватки качественных данных для обучения. 

В отличие от больших языковых моделей, которые можно обучать на всем огромном интернете данных, робототехника была ограничена кропотливым процессом сбора реальных данных 

– пояснил главный инженер Google DeepMind Канишка Рао.

Несмотря на достижения, компания признает, что впереди остаются вызовы: роботы должны стать более ловкими, безопасными и надежными, прежде чем их можно будет полноценно интегрировать в среду взаимодействия с людьми. 

Робот-гуманоид KAIST воспроизводит лунную походку Джексона и бежит со скоростью 12 км/ч. Видео19.09.25, 16:47 • 5689 просмотров

Степан Гафтко

Технологии
Financial Times
Сан-Франциско
Лондон