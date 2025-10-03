ИИ может помочь создать биологическое оружие: обнаружена уязвимость в системах биобезопасности
Киев • УНН
Международные исследователи обнаружили серьезный сбой в программном обеспечении для биобезопасности, которое должно было блокировать доступ к опасным генетическим материалам. Уязвимость показала, что алгоритмы не всегда способны обнаружить искусственно модифицированные токсичные белки, что может сделать создание биологического оружия дешевле и проще.
Международные исследователи обнаружили серьезный сбой в программном обеспечении для биобезопасности, которое должно было блокировать доступ к опасным генетическим материалам. Уязвимость показала, что алгоритмы не всегда способны обнаружить искусственно модифицированные токсичные белки. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные исследований в журнале Science, пишет УНН.
Подробности
В статье в Science ученые назвали это первым случаем "нулевого дня" в биобезопасности – термином, который в кибербезопасности означает неизвестное разработчикам слабое звено.
Дизайн белков на базе искусственного интеллекта – одна из самых интересных областей науки… однако эти же инструменты могут быть использованы неправильно
Во время тестов команда создала более 75 тысяч вариантов опасных белков. Часть из них смогла пройти проверку незамеченными даже после исправления программного обеспечения. По словам экспертов, около 3% вариаций сохранили потенциально вредные свойства.
Google DeepMind представила роботов нового поколения, способных сортировать белье и адаптироваться к сложным задачам26.09.25, 15:21 • 2082 просмотра
Эта работа обеспечивает практическую и своевременную защиту, которая усиливает текущий скрининг синтеза ДНК
Ученые подчеркивают, что развитие ИИ может сделать создание биологического оружия дешевле и проще.
Нам как обществу действительно нужно отнестись к этому серьезно сейчас
Meta разрабатывает новые правила для ИИ, касающиеся чувствительных тем о детях29.09.25, 15:11 • 2965 просмотров