Ворог застосував хімічні речовини 11 тисяч разів для штурмів

17:38 • 12741 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 17041 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
14:18 • 18962 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
15 вересня, 12:27 • 23623 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
15 вересня, 09:58 • 26848 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
15 вересня, 05:44 • 57759 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 36801 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 32734 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13 • 36347 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 58644 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Іспит на водія в Україні оновили: що передбачають зміни
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови Генпрокурора
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищ
Викрито іноземців, які вербували дітей в Україні для сексуальної експлуатації: деталі справи
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 05:44
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ворог застосував хімічні речовини 11 тисяч разів для штурмів

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Зафіксовано близько 11 тисяч випадків використання ворогом небезпечних хімічних речовин, зокрема сльозогінних гранат, для нейтралізації українських захисників. Понад 3 тисячі звернень щодо ушкоджень зафіксовано внаслідок застосування цих речовин.

Ворог застосував хімічні речовини 11 тисяч разів для штурмів

На сьогодні фіксують близько 11 тисяч випадків використання ворогом небезпечних речовин, які агресор застосовує для своїх штурмів, аби нейтралізувати українських захисників. Про це під час брифінгу повідомив Артем Власюк, начальник відділу цивільного захисту управління РХБ-захисту командування Сил підтримки ЗСУ, передає УНН.

Підрозділи РХБ розвідки..виявляють застосування противником наслідки використання небезпечних та наслідків застосування зброї масового знищення. На цей час зафіксовано вже близько 11 тисяч випадків застосуванням противником небезпечних хімічних речовин, в тому числі сльозогінних гранат типу к-51, ргво та інших 

– сказав він.

Власюк додав, що противник зазвичай активізує застосування цих речовин на тих напрямках, де проводить штурмові дії, там, де "найскладніше йому прорвати нашу оборону".

Ці засоби він використовує з метою так званого викурювання наших оборонців з позицій, траншей, бліндажів та таким чином полегшує собі зачищення цих позицій 

- додав він.

Агресивні хімічні речовини тимчасово паралізують органи чуття військових прямо в траншеях - вони втрачають зір, не можуть ефективно користуватися зброєю і змушені припиняти виконання завдань. Найнадійніший захист, за словами Власюка, - звичайний протигаз. Він додав, що наразі кожен військовий забезпечений протигазом та проходить проходять навчальні курси з їхнього використання на базі відповідних навчальних центрів.

Точну кількість постраждалих українських захисників внаслідок хімічної зброї вказати неможливо… через специфіку ведення бойових дій. Медичні сили зафіксували понад 3 тисячі звернень щодо ушкодження або отруєння різного ступеня важкості внаслідок хімічних речовин 

- сказав полковник та додав, що конвенція про заборону хімічної зброї забороняє застосування сльозогінних речовин безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

В МОЗ розповіли про готовність лікарень до біологічних і хімічних атак рф27.08.25, 16:24 • 3682 перегляди

Альона Уткіна

Війна в Україні
Збройні сили України