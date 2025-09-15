Ворог застосував хімічні речовини 11 тисяч разів для штурмів

На сьогодні фіксують близько 11 тисяч випадків використання ворогом небезпечних речовин, які агресор застосовує для своїх штурмів, аби нейтралізувати українських захисників. Про це під час брифінгу повідомив Артем Власюк, начальник відділу цивільного захисту управління РХБ-захисту командування Сил підтримки ЗСУ, передає УНН.

Підрозділи РХБ розвідки..виявляють застосування противником наслідки використання небезпечних та наслідків застосування зброї масового знищення. На цей час зафіксовано вже близько 11 тисяч випадків застосуванням противником небезпечних хімічних речовин, в тому числі сльозогінних гранат типу к-51, ргво та інших

Власюк додав, що противник зазвичай активізує застосування цих речовин на тих напрямках, де проводить штурмові дії, там, де "найскладніше йому прорвати нашу оборону".

Ці засоби він використовує з метою так званого викурювання наших оборонців з позицій, траншей, бліндажів та таким чином полегшує собі зачищення цих позицій