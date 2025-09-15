Ворог застосував хімічні речовини 11 тисяч разів для штурмів
Київ • УНН
Зафіксовано близько 11 тисяч випадків використання ворогом небезпечних хімічних речовин, зокрема сльозогінних гранат, для нейтралізації українських захисників. Понад 3 тисячі звернень щодо ушкоджень зафіксовано внаслідок застосування цих речовин.
На сьогодні фіксують близько 11 тисяч випадків використання ворогом небезпечних речовин, які агресор застосовує для своїх штурмів, аби нейтралізувати українських захисників. Про це під час брифінгу повідомив Артем Власюк, начальник відділу цивільного захисту управління РХБ-захисту командування Сил підтримки ЗСУ, передає УНН.
Підрозділи РХБ розвідки..виявляють застосування противником наслідки використання небезпечних та наслідків застосування зброї масового знищення. На цей час зафіксовано вже близько 11 тисяч випадків застосуванням противником небезпечних хімічних речовин, в тому числі сльозогінних гранат типу к-51, ргво та інших
Власюк додав, що противник зазвичай активізує застосування цих речовин на тих напрямках, де проводить штурмові дії, там, де "найскладніше йому прорвати нашу оборону".
Ці засоби він використовує з метою так званого викурювання наших оборонців з позицій, траншей, бліндажів та таким чином полегшує собі зачищення цих позицій
Агресивні хімічні речовини тимчасово паралізують органи чуття військових прямо в траншеях - вони втрачають зір, не можуть ефективно користуватися зброєю і змушені припиняти виконання завдань. Найнадійніший захист, за словами Власюка, - звичайний протигаз. Він додав, що наразі кожен військовий забезпечений протигазом та проходить проходять навчальні курси з їхнього використання на базі відповідних навчальних центрів.
Точну кількість постраждалих українських захисників внаслідок хімічної зброї вказати неможливо… через специфіку ведення бойових дій. Медичні сили зафіксували понад 3 тисячі звернень щодо ушкодження або отруєння різного ступеня важкості внаслідок хімічних речовин
