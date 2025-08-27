В МОЗ розповіли про готовність лікарень до біологічних і хімічних атак рф

В Україні понад 170 закладів охорони здоров'я отримують фінансування за пакетом медичних гарантій, який називається "Готовність до надзвичайних ситуацій". Йдеться про біологічні, хімічні, радіаційні, або ядерні загрози. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

Деталі

Кузін прокоментував скільки лікарень в Україні готові до біологічних та хімічних атак враховуючи існування росії поруч.

Після завершення COVID-19 досвід, який був накопичений по готовності закладів охорони здоров'я швидко розгортати додаткові ліжка, надавати реанімаційну або екстрену медичну допомогу. Було прийнято рішення про те, що ця мережа закладів охорони здоров'я буде продовжувати функціонувати. Для таких закладів охорони здоров'я був створений окремий пакет програми медичних гарантій, який називається "готовність до надзвичайних ситуацій - сказав Кузін.

Він зазначив, що цей пакет фінансує заклад охорони здоровя не за принципом вже наданої послуги, а наперед для забезпечення готовності такого закладу до будь-яких загроз, включаючи також біологічні, хімічні, радіаційні, або ядерні.

Станом на сьогодні більш як 170 закладів охорони здоров'я отримують таке фінансування по всій території України. Це дуже потужна мережа яка складається з приймальних відділень, із ліжкового фонду, із певного лікарського резерву, який зберігається на рівні закладу охорони здоров'я. Так само є велика кількість нормативних документів, які регулюють їх роботу - розповів Кузін.

Заступник міністра охорони здоров’я зазначив, що ці заклади охорони здоров'я отримують фінансування на перед кожного місяця й відповідно ці ресурси витрачаються ними на створення цього резерву або на оновлення цього резерву.

Також вони пройшли спеціалізоване навчання, або в них є навчені фахівці, які умовно вміють проводити дозиметрію, які розуміються на сучасних протоколах лікування уражень від тих, чи інших хімічних агентів. Тому ця система зараз є опорною для цивільного сектору охорони здоров’я - пояснив Кузін.

Доповнення

Фіксувалися випадки, коли росія використовувала хімічну зброю проти українських оборонців.

Навесні 2024 року США звинуватили росію у використанні хімічної зброї хлоропікрину проти українських військ.