В МОЗ розповіли про готовність лікарень до біологічних і хімічних атак рф

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 9210 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 8720 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
12:09 • 1660 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 10889 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 12346 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 20703 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 57327 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 55444 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 107691 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 76759 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
40%
751мм
Популярнi новини
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 33195 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 31132 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 36780 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 29455 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 17897 перегляди
Публікації
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 9242 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 29951 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 57346 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 75155 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 72177 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олексій Гончаренко
Дональд Туск
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 5262 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 17471 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 18128 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 37214 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 27006 перегляди
Актуальне
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Facebook
COVID-19
Боєприпаси

В МОЗ розповіли про готовність лікарень до біологічних і хімічних атак рф

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Понад 170 українських медзакладів отримують фінансування за пакетом медгарантій "Готовність до надзвичайних ситуацій". Це дозволяє їм підготуватися до біологічних, хімічних, радіаційних та ядерних загроз.

В МОЗ розповіли про готовність лікарень до біологічних і хімічних атак рф

В Україні понад 170 закладів охорони здоров'я отримують фінансування за пакетом медичних гарантій, який називається "Готовність до надзвичайних ситуацій". Йдеться про біологічні, хімічні, радіаційні, або ядерні загрози. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

Деталі

Кузін прокоментував скільки лікарень в Україні готові до біологічних та хімічних атак враховуючи існування росії поруч.

Після завершення COVID-19 досвід, який був накопичений по готовності закладів охорони здоров'я швидко розгортати додаткові ліжка, надавати реанімаційну або екстрену медичну допомогу. Було прийнято рішення про те, що ця мережа закладів охорони здоров'я буде продовжувати функціонувати. Для таких закладів охорони здоров'я був створений окремий пакет програми медичних гарантій, який називається "готовність до надзвичайних ситуацій

- сказав Кузін.

Він зазначив, що цей пакет фінансує заклад охорони здоровя не за принципом вже наданої послуги, а наперед для забезпечення готовності такого закладу до будь-яких загроз, включаючи також біологічні, хімічні, радіаційні, або ядерні.  

Станом на сьогодні більш як 170 закладів охорони здоров'я отримують таке фінансування по всій території України. Це дуже потужна мережа яка складається з приймальних відділень, із ліжкового фонду, із певного лікарського резерву, який зберігається на рівні закладу охорони здоров'я. Так само є велика кількість нормативних документів, які регулюють їх роботу

- розповів Кузін.

Заступник міністра охорони здоров’я зазначив, що ці заклади охорони здоров'я отримують фінансування на перед кожного місяця й відповідно ці ресурси витрачаються ними на створення цього резерву або на оновлення цього резерву.

Також вони пройшли спеціалізоване навчання, або в них є навчені фахівці, які умовно вміють проводити дозиметрію, які розуміються на сучасних протоколах лікування уражень від тих, чи інших хімічних агентів. Тому ця система зараз є опорною для цивільного сектору охорони здоров’я

- пояснив Кузін.

Доповнення

Фіксувалися випадки, коли росія використовувала хімічну зброю проти українських оборонців.

Навесні 2024 року США звинуватили росію у використанні хімічної зброї хлоропікрину проти українських військ.

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в УкраїніЗдоров'я
Сполучені Штати Америки
Україна