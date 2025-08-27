В Минздраве рассказали о готовности больниц к биологическим и химическим атакам рф

В Украине более 170 учреждений здравоохранения получают финансирование по пакету медицинских гарантий, который называется "Готовность к чрезвычайным ситуациям". Речь идет о биологических, химических, радиационных или ядерных угрозах. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью в программе "Є Розмова", передает УНН.

Детали

Кузин прокомментировал, сколько больниц в Украине готовы к биологическим и химическим атакам, учитывая существование россии рядом.

После завершения COVID-19 опыт, который был накоплен по готовности учреждений здравоохранения быстро разворачивать дополнительные койки, оказывать реанимационную или экстренную медицинскую помощь. Было принято решение о том, что эта сеть учреждений здравоохранения будет продолжать функционировать. Для таких учреждений здравоохранения был создан отдельный пакет программы медицинских гарантий, который называется "готовность к чрезвычайным ситуациям - сказал Кузин.

Он отметил, что этот пакет финансирует учреждение здравоохранения не по принципу уже оказанной услуги, а заранее для обеспечения готовности такого учреждения к любым угрозам, включая также биологические, химические, радиационные или ядерные.

По состоянию на сегодня более 170 учреждений здравоохранения получают такое финансирование по всей территории Украины. Это очень мощная сеть, которая состоит из приемных отделений, из коечного фонда, из определенного врачебного резерва, который хранится на уровне учреждения здравоохранения. Так же есть большое количество нормативных документов, регулирующих их работу - рассказал Кузин.

Заместитель министра здравоохранения отметил, что эти учреждения здравоохранения получают финансирование наперед каждый месяц и соответственно эти ресурсы тратятся ими на создание этого резерва или на обновление этого резерва.

Также они прошли специализированное обучение, или у них есть обученные специалисты, которые условно умеют проводить дозиметрию, которые разбираются в современных протоколах лечения поражений от тех или иных химических агентов. Поэтому эта система сейчас является опорной для гражданского сектора здравоохранения - пояснил Кузин.

Дополнение

Фиксировались случаи, когда россия использовала химическое оружие против украинских защитников.

Весной 2024 года США обвинили россию в использовании химического оружия хлорпикрина против украинских войск.