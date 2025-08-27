В Минздраве рассказали о готовности больниц к биологическим и химическим атакам рф

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 10216 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 9784 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 1922 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 11366 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 12803 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 21056 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 57930 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 56011 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107717 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76773 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
37%
751мм
Популярные новости
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 33777 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 31723 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 37670 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 18381 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 17687 просмотра
публикации
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 10213 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 57925 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 75551 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 72567 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157729 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Дональд Туск
Алексей Гончаренко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 5810 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 17781 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 18487 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 37891 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 27209 просмотра
Актуальное
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
COVID-19
Боеприпасы
ТикТок

В Минздраве рассказали о готовности больниц к биологическим и химическим атакам рф

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Более 170 украинских медучреждений получают финансирование по пакету медгарантий "Готовность к чрезвычайным ситуациям". Это позволяет им подготовиться к биологическим, химическим, радиационным и ядерным угрозам.

В Минздраве рассказали о готовности больниц к биологическим и химическим атакам рф

В Украине более 170 учреждений здравоохранения получают финансирование по пакету медицинских гарантий, который называется "Готовность к чрезвычайным ситуациям". Речь идет о биологических, химических, радиационных или ядерных угрозах. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью в программе "Є Розмова", передает УНН.

Детали

Кузин прокомментировал, сколько больниц в Украине готовы к биологическим и химическим атакам, учитывая существование россии рядом.

После завершения COVID-19 опыт, который был накоплен по готовности учреждений здравоохранения быстро разворачивать дополнительные койки, оказывать реанимационную или экстренную медицинскую помощь. Было принято решение о том, что эта сеть учреждений здравоохранения будет продолжать функционировать. Для таких учреждений здравоохранения был создан отдельный пакет программы медицинских гарантий, который называется "готовность к чрезвычайным ситуациям

- сказал Кузин.

Он отметил, что этот пакет финансирует учреждение здравоохранения не по принципу уже оказанной услуги, а заранее для обеспечения готовности такого учреждения к любым угрозам, включая также биологические, химические, радиационные или ядерные.  

По состоянию на сегодня более 170 учреждений здравоохранения получают такое финансирование по всей территории Украины. Это очень мощная сеть, которая состоит из приемных отделений, из коечного фонда, из определенного врачебного резерва, который хранится на уровне учреждения здравоохранения. Так же есть большое количество нормативных документов, регулирующих их работу

- рассказал Кузин.

Заместитель министра здравоохранения отметил, что эти учреждения здравоохранения получают финансирование наперед каждый месяц и соответственно эти ресурсы тратятся ими на создание этого резерва или на обновление этого резерва.

Также они прошли специализированное обучение, или у них есть обученные специалисты, которые условно умеют проводить дозиметрию, которые разбираются в современных протоколах лечения поражений от тех или иных химических агентов. Поэтому эта система сейчас является опорной для гражданского сектора здравоохранения

- пояснил Кузин.

Дополнение

Фиксировались случаи, когда россия использовала химическое оружие против украинских защитников.

Весной 2024 года США обвинили россию в использовании химического оружия хлорпикрина против украинских войск.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в УкраинеЗдоровье
Соединённые Штаты
Украина