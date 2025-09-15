$41.280.03
48.390.12
ukenru
УНН Lite
Враг применил химические вещества 11 тысяч раз для штурмов

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Зафиксировано около 11 тысяч случаев использования врагом опасных химических веществ, в частности слезоточивых гранат, для нейтрализации украинских защитников. Более 3 тысяч обращений по поводу повреждений зафиксировано в результате применения этих веществ.

Враг применил химические вещества 11 тысяч раз для штурмов

На сегодняшний день зафиксировано около 11 тысяч случаев использования врагом опасных веществ, которые агрессор применяет для своих штурмов, чтобы нейтрализовать украинских защитников. Об этом во время брифинга сообщил Артем Власюк, начальник отдела гражданской защиты управления РХБ-защиты командования Сил поддержки ВСУ, передает УНН.

Подразделения РХБ разведки... выявляют применение противником последствий использования опасных веществ и последствий применения оружия массового уничтожения. В настоящее время зафиксировано уже около 11 тысяч случаев применения противником опасных химических веществ, в том числе слезоточивых гранат типа К-51, РГВО и других 

– сказал он.

Власюк добавил, что противник обычно активизирует применение этих веществ на тех направлениях, где проводит штурмовые действия, там, где "сложнее всего ему прорвать нашу оборону".

Эти средства он использует с целью так называемого выкуривания наших защитников с позиций, траншей, блиндажей и таким образом облегчает себе зачистку этих позиций 

- добавил он.

Агрессивные химические вещества временно парализуют органы чувств военных прямо в траншеях – они теряют зрение, не могут эффективно пользоваться оружием и вынуждены прекращать выполнение задач. Самая надежная защита, по словам Власюка, – обычный противогаз. Он добавил, что сейчас каждый военный обеспечен противогазом и проходит учебные курсы по их использованию на базе соответствующих учебных центров.

Точное количество пострадавших украинских защитников в результате химического оружия указать невозможно… из-за специфики ведения боевых действий. Медицинские силы зафиксировали более 3 тысяч обращений по поводу повреждений или отравлений различной степени тяжести в результате химических веществ 

- сказал полковник и добавил, что конвенция о запрещении химического оружия запрещает применение слезоточивых веществ непосредственно на линии боевого соприкосновения.

В Минздраве рассказали о готовности больниц к биологическим и химическим атакам рф27.08.25, 16:24 • 3682 просмотра

Алена Уткина

Война в Украине
Вооруженные силы Украины