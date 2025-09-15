Враг применил химические вещества 11 тысяч раз для штурмов

На сегодняшний день зафиксировано около 11 тысяч случаев использования врагом опасных веществ, которые агрессор применяет для своих штурмов, чтобы нейтрализовать украинских защитников. Об этом во время брифинга сообщил Артем Власюк, начальник отдела гражданской защиты управления РХБ-защиты командования Сил поддержки ВСУ, передает УНН.

– сказал он.

Подразделения РХБ разведки... выявляют применение противником последствий использования опасных веществ и последствий применения оружия массового уничтожения. В настоящее время зафиксировано уже около 11 тысяч случаев применения противником опасных химических веществ, в том числе слезоточивых гранат типа К-51, РГВО и других

Власюк добавил, что противник обычно активизирует применение этих веществ на тех направлениях, где проводит штурмовые действия, там, где "сложнее всего ему прорвать нашу оборону".

Эти средства он использует с целью так называемого выкуривания наших защитников с позиций, траншей, блиндажей и таким образом облегчает себе зачистку этих позиций

Агрессивные химические вещества временно парализуют органы чувств военных прямо в траншеях – они теряют зрение, не могут эффективно пользоваться оружием и вынуждены прекращать выполнение задач. Самая надежная защита, по словам Власюка, – обычный противогаз. Он добавил, что сейчас каждый военный обеспечен противогазом и проходит учебные курсы по их использованию на базе соответствующих учебных центров.

Точное количество пострадавших украинских защитников в результате химического оружия указать невозможно… из-за специфики ведения боевых действий. Медицинские силы зафиксировали более 3 тысяч обращений по поводу повреждений или отравлений различной степени тяжести в результате химических веществ