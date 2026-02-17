Словаччина модернізує бункери часів Холодної війни через загрозу з боку росії

У словацькому місті Нітра місцева влада готується до можливого загострення безпекової ситуації та поступово модернізує ядерні укриття часів холодної війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на матеріал AFP.

Деталі

Попри те, що для багатьох жителів війна в сусідній Україні здається віддаленою, уряд країни оголосив про намір подвоїти місткість захисних споруд.

Словаччина, яка досі не зазнала атак російських дронів, на відміну від Польщі чи Молдови, уважно стежить за подіями в Україні

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо неодноразово заявляв, що словакам нічого боятися з боку росії та виступає проти надання військової допомоги Україні. Водночас його уряд пообіцяв посилити систему цивільного захисту.

З 2022 року, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення рф в Україну, влада Нітри щороку проводить ремонт і часткове оновлення 17 укриттів. У 2026 році на ці потреби передбачено 40 тисяч євро. Однак у міськраді визнають: ці кошти не покривають реальних витрат, необхідних для повного приведення об’єктів у належний технічний стан.

За словами представників цивільного захисту, більшість укриттів мають застарілу вентиляцію, електромережі та проблеми з водопостачанням. Фактично жодне з них наразі не відповідає сучасним вимогам для захисту населення від хімічних чи біологічних загроз.

Словаччина планує закупівлю додаткових винищувачів F-16 для посилення ППО та заміни переданих Україні МіГ-29

Загалом у Словаччині налічується близько 1 500 укриттів, розрахованих приблизно на 250 тисяч осіб. Чверть із них розташована у столиці Братиславі. Після падіння комуністичного режиму у 1989 році частину споруд передали муніципалітетам або приватним власникам. Деякі об’єкти переобладнали під комерційні чи культурні простори, інші залишилися занедбаними.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток раніше ініціював аудит захисних споруд і визнав їхній стан незадовільним. Уряд заявив про намір збільшити місткість укриттів на 100% у межах нової безпекової стратегії. Планується, що до 2040 року щонайменше 30% населення країни матимуть доступ до захисних споруд. Не виключається залучення фінансування з боку Європейського Союзу.

Водночас через бюджетні обмеження та політичні суперечності в правлячій коаліції можливе зниження оборонних витрат нижче рівня 2% ВВП, рекомендованого НАТО.

На тлі обмеженого державного фінансування зростає попит на приватні укриття. За даними представників ринку, із 2022 року попит на такі споруди щороку збільшується приблизно на 75%. Приватні сховища не підлягають обов’язковій реєстрації.

Попри зусилля влади, більшість опитаних мешканців Нітри зізналися, що не знають, де розташоване найближче укриття, та не вважають ситуацію достатньо загрозливою, аби шукати місце для евакуації.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що дії росіян на фронті свідчать про їхню готовність воювати до осені. Президент Зеленський зазначав, що завершення війни до літа залежить від США.

Рубіо планує обговорити з Угорщиною та Словаччиною закупівлю російських енергоносіїв