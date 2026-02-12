$43.030.06
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 14023 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 26561 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 20680 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 20695 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 20658 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 29295 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19084 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21823 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 37673 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25416 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
росіяни готуються до продовження війни проти України мінімум до осені - ЦПД

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що дії росіян на фронті свідчать про їхню готовність воювати до осені. Президент Зеленський зазначав, що завершення війни до літа залежить від США.

росіяни готуються до продовження війни проти України мінімум до осені - ЦПД

росіяни, ймовірно, готуються продовжувати воювати проти України, мінімум до осені поточного року. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Всі дії росіян на фронті свідчать про те, що вони готуються воювати мінімум до осені

- йдеться в дописі.

Додатково

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання завершення війни до літа поточного року залежить від США, які повинні тиснути на росію.

Водночас за даними Інституту вивчення війни, російська сторона не йде на поступки і не змінює свої вимог щодо припинення війни в Україні. У кремлі вимагають виведення ЗСУ з усіх окупованих рф територій, а також хоче, щоб Україна й надалі залишалась під російським впливом.

Крім того, за даними все того ж ISW, кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції.

Нагадаємо

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російські війська атакують "об'єкти, пов'язані з військовим комплексом". кремль називає українські теплоелектростанції і теплоцентралі "військовими об’єктами", виправдовуючи свої ракетні і дронові удари по них.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Енергетика
Опалення
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Інститут вивчення війни
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна