росіяни готуються до продовження війни проти України мінімум до осені - ЦПД
Київ • УНН
Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що дії росіян на фронті свідчать про їхню готовність воювати до осені. Президент Зеленський зазначав, що завершення війни до літа залежить від США.
росіяни, ймовірно, готуються продовжувати воювати проти України, мінімум до осені поточного року. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
Всі дії росіян на фронті свідчать про те, що вони готуються воювати мінімум до осені
Додатково
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання завершення війни до літа поточного року залежить від США, які повинні тиснути на росію.
Водночас за даними Інституту вивчення війни, російська сторона не йде на поступки і не змінює свої вимог щодо припинення війни в Україні. У кремлі вимагають виведення ЗСУ з усіх окупованих рф територій, а також хоче, щоб Україна й надалі залишалась під російським впливом.
Крім того, за даними все того ж ISW, кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції.
Нагадаємо
Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російські війська атакують "об'єкти, пов'язані з військовим комплексом". кремль називає українські теплоелектростанції і теплоцентралі "військовими об’єктами", виправдовуючи свої ракетні і дронові удари по них.