Зеленський заявив, що завершення війни до літа залежить від США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання завершення війни до літа залежить від США, які повинні тиснути на росію. Якщо буде бажання не лише з української сторони, але й з боку рф, то вийде закінчити бойові дії до літа, передає УНН.

Що стосується, що може бути завершення війни. Залежить не тільки від України. Залежить і від Америки, яка повинна тиснути на росію. Якщо буде бажання не лише з української сторони, але й з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа. Чому? Тому що поетапність цього процесу передусім для українців залежить від гарантій безпеки. Не тільки вірити, а й знати, що у майбутньому неможлива агресія росії, або якщо вона все ж таки піде на це, то ми будемо не наодинці. Це гарантії безпеки - сказав Зеленський.

Він зазначив, що підписання угоди залежить виключно від США.

