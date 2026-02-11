$43.090.06
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський заявив, що завершення війни до літа залежить від США

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни до літа залежить від тиску США на росію. Він зазначив, що мирна угода можлива за бажання обох сторін та надання гарантій безпеки Україні.

Зеленський заявив, що завершення війни до літа залежить від США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання завершення війни до літа залежить від США, які повинні тиснути на росію. Якщо буде бажання не лише з української сторони, але й з боку рф, то вийде закінчити бойові дії до літа, передає УНН

Що стосується, що може бути завершення війни. Залежить не тільки від України. Залежить і від Америки, яка повинна тиснути на росію. Якщо буде бажання не лише з української сторони, але й з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа. Чому? Тому що поетапність цього процесу передусім для українців залежить від гарантій безпеки. Не тільки вірити, а й знати, що у майбутньому неможлива агресія росії, або якщо вона все ж таки піде на це, то ми будемо не наодинці. Це гарантії безпеки 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що підписання угоди залежить виключно від США. 

Зеленський заявив, що "вперше чує" про оголошення виборів 24 лютого11.02.26, 20:06 • 746 переглядiв

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо завершення війни неможливо проводити у москві, чи мінську.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Мінськ
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна