Зеленський заявив, що "вперше чує" про оголошення виборів 24 лютого

17:25 • 796 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 1294 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 3482 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 9036 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 16383 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 14858 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 18753 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 30208 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23962 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 38280 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 14283 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 18436 перегляди
Рада дозволила відстрочку на рік для військових за "контрактом 18-24"11 лютого, 11:21 • 5472 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 9688 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 14800 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 16374 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 14802 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 18437 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 30206 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 42702 перегляди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Село
Державний кордон України
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53 • 2156 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 4216 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 9688 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 14283 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 31247 перегляди
Зеленський заявив, що "вперше чує" про оголошення виборів 24 лютого

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Володимир Зеленський вперше чує про наміри оголосити вибори 24 лютого. Він заявив, що вибори відбудуться після припинення вогню, і США не пов'язують їх з гарантіями безпеки.

Зеленський заявив, що "вперше чує" про оголошення виборів 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше чує про інформацію щодо наміри оголосити вибори 24 лютого, зазначивши, що коли буде припинення вогню - тоді будуть вибори, передає УНН

Щодо виборів… наміру оголосити - перший раз чую. Перший раз почув, напевно, від Financial Times. Друге, я багато раз казав, що ми переходимо до виборів тоді, коли є всі гарантії безпеки. Третє, я завжди казав, що питання виборів піднімають ті чи інші партнери. Україна ніколи не підіймала, але, безумовно, ми готові до виборів. Я казав: "Зробіть припинення вогню - будуть вибори 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що США піднімали питання виборів, але, за словами Президента, він "не хоче йти в деталі". 

Водночас, він зазначив, що США не погрожують відмовлятися від гарантій безпеки у разі не проведення виборів в Україні. 

До речі, не пов'язують вибори з гарантіями безпеки 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Видання Financial Times повідомляло, що Президент України Володимир Зеленський має намір оголосити план президентських виборів та референдуму 24 лютого.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
Financial Times
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна