Зеленський заявив, що "вперше чує" про оголошення виборів 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше чує про інформацію щодо наміри оголосити вибори 24 лютого, зазначивши, що коли буде припинення вогню - тоді будуть вибори, передає УНН.

Щодо виборів… наміру оголосити - перший раз чую. Перший раз почув, напевно, від Financial Times. Друге, я багато раз казав, що ми переходимо до виборів тоді, коли є всі гарантії безпеки. Третє, я завжди казав, що питання виборів піднімають ті чи інші партнери. Україна ніколи не підіймала, але, безумовно, ми готові до виборів. Я казав: "Зробіть припинення вогню - будуть вибори - сказав Зеленський.

Він зазначив, що США піднімали питання виборів, але, за словами Президента, він "не хоче йти в деталі".

Водночас, він зазначив, що США не погрожують відмовлятися від гарантій безпеки у разі не проведення виборів в Україні.

До речі, не пов’язують вибори з гарантіями безпеки - додав Зеленський.

Нагадаємо

Видання Financial Times повідомляло, що Президент України Володимир Зеленський має намір оголосити план президентських виборів та референдуму 24 лютого.