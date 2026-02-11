$43.090.06
17:25
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 1658 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 3816 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 9396 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 16621 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 14933 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 18820 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 30295 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23982 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38296 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
публикации
Эксклюзивы
Зеленский заявил, что "впервые слышит" об объявлении выборов 24 февраля

Киев • УНН

 146 просмотра

Владимир Зеленский впервые слышит о намерениях объявить выборы 24 февраля. Он заявил, что выборы состоятся после прекращения огня, и США не связывают их с гарантиями безопасности.

Зеленский заявил, что "впервые слышит" об объявлении выборов 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впервые слышит информацию о намерении объявить выборы 24 февраля, отметив, что когда будет прекращение огня - тогда будут выборы, передает УНН

Что касается выборов… намерения объявить - первый раз слышу. Первый раз услышал, наверное, от Financial Times. Второе, я много раз говорил, что мы переходим к выборам тогда, когда есть все гарантии безопасности. Третье, я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина никогда не поднимала, но, безусловно, мы готовы к выборам. Я говорил: "Сделайте прекращение огня - будут выборы 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что США поднимали вопрос выборов, но, по словам Президента, он "не хочет вдаваться в детали". 

В то же время, он отметил, что США не угрожают отказываться от гарантий безопасности в случае непроведения выборов в Украине. 

Кстати, не связывают выборы с гарантиями безопасности 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Издание Financial Times сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить план президентских выборов и референдума 24 февраля.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Выборы в США
Военное положение
Война в Украине
Financial Times
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина