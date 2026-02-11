Зеленский заявил, что "впервые слышит" об объявлении выборов 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впервые слышит информацию о намерении объявить выборы 24 февраля, отметив, что когда будет прекращение огня - тогда будут выборы, передает УНН.

Что касается выборов… намерения объявить - первый раз слышу. Первый раз услышал, наверное, от Financial Times. Второе, я много раз говорил, что мы переходим к выборам тогда, когда есть все гарантии безопасности. Третье, я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина никогда не поднимала, но, безусловно, мы готовы к выборам. Я говорил: "Сделайте прекращение огня - будут выборы - сказал Зеленский.

Он отметил, что США поднимали вопрос выборов, но, по словам Президента, он "не хочет вдаваться в детали".

В то же время, он отметил, что США не угрожают отказываться от гарантий безопасности в случае непроведения выборов в Украине.

Кстати, не связывают выборы с гарантиями безопасности - добавил Зеленский.

Напомним

Издание Financial Times сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить план президентских выборов и референдума 24 февраля.