Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT

Президент України Володимир Зеленський має намір оголосити план президентських виборів та референдуму 24 лютого, повідомила в середу Financial Times, пише УНН.

Деталі

Як пише журналіст FT Крістофер Міллер у X, "Україна почала планувати президентські вибори разом з референдумом на тлі будь-якої мирної угоди з росією після того, як адміністрація Трампа наполягала на тому, щоб Київ провів обидва голосування до 15 травня, інакше ризикував втратити запропоновані гарантії безпеки США".

"Зеленський має намір оголосити план президентських виборів та референдуму 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії", - вказав журналіст FT.

"Українці мають тверду думку, що все це має бути пов'язано з переобранням Зеленського", - цитує журналіст FT одного західного чиновника, обізнаного з цим питанням.

Доповнення

Агентство Reuters минулого тижня повідомило, що згідно з рамковою програмою, яку обговорюють переговірники США та України, будь-яка мирна угода буде винесена на референдум українських виборців, які одночасно голосуватимуть на національних виборах, додавши, що чиновники обговорювали можливість того, що національні вибори та референдум можуть відбутися в травні.