Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 18779 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 22160 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 21012 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 24254 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 21385 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 17513 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 21213 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 26426 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16973 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент Зеленський планує оголосити план президентських виборів та референдуму 24 лютого. Це пов'язано з наполяганням адміністрації Трампа на проведенні голосувань до 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський має намір оголосити план президентських виборів та референдуму 24 лютого, повідомила в середу Financial Times, пише УНН.

Деталі

Як пише журналіст FT Крістофер Міллер у X, "Україна почала планувати президентські вибори разом з референдумом на тлі будь-якої мирної угоди з росією після того, як адміністрація Трампа наполягала на тому, щоб Київ провів обидва голосування до 15 травня, інакше ризикував втратити запропоновані гарантії безпеки США".

"Зеленський має намір оголосити план президентських виборів та референдуму 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії", - вказав журналіст FT.

"Українці мають тверду думку, що все це має бути пов'язано з переобранням Зеленського", - цитує журналіст FT одного західного чиновника, обізнаного з цим питанням.

Доповнення

Агентство Reuters минулого тижня повідомило, що згідно з рамковою програмою, яку обговорюють переговірники США та України, будь-яка мирна угода буде винесена на референдум українських виборців, які одночасно голосуватимуть на національних виборах, додавши, що чиновники обговорювали можливість того, що національні вибори та референдум можуть відбутися в травні.

Юлія Шрамко

