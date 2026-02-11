Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT

Президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить план президентских выборов и референдума 24 февраля, сообщила в среду Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как пишет журналист FT Кристофер Миллер в X, "Украина начала планировать президентские выборы вместе с референдумом на фоне любого мирного соглашения с россией после того, как администрация Трампа настаивала на том, чтобы Киев провел оба голосования до 15 мая, иначе рисковал потерять предложенные гарантии безопасности США".

"Зеленский намерен объявить план президентских выборов и референдума 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения россии", - указал журналист FT.

"Украинцы твердо убеждены, что все это должно быть связано с переизбранием Зеленского", - цитирует журналист FT одного западного чиновника, осведомленного в этом вопросе.

Дополнение

Агентство Reuters на прошлой неделе сообщило, что согласно рамочной программе, которую обсуждают переговорщики США и Украины, любое мирное соглашение будет вынесено на референдум украинских избирателей, которые одновременно будут голосовать на национальных выборах, добавив, что чиновники обсуждали возможность того, что национальные выборы и референдум могут состояться в мае.