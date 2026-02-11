$43.030.02
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 20738 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 23819 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 22594 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 25509 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 22014 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 18014 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 21403 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 26701 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 17063 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT

Киев • УНН

 • 4874 просмотра

Президент Зеленский планирует объявить план президентских выборов и референдума 24 февраля. Это связано с настоянием администрации Трампа на проведении голосований до 15 мая.

Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT

Президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить план президентских выборов и референдума 24 февраля, сообщила в среду Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как пишет журналист FT Кристофер Миллер в X, "Украина начала планировать президентские выборы вместе с референдумом на фоне любого мирного соглашения с россией после того, как администрация Трампа настаивала на том, чтобы Киев провел оба голосования до 15 мая, иначе рисковал потерять предложенные гарантии безопасности США".

"Зеленский намерен объявить план президентских выборов и референдума 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения россии", - указал журналист FT.

"Украинцы твердо убеждены, что все это должно быть связано с переизбранием Зеленского", - цитирует журналист FT одного западного чиновника, осведомленного в этом вопросе.

Дополнение

Агентство Reuters на прошлой неделе сообщило, что согласно рамочной программе, которую обсуждают переговорщики США и Украины, любое мирное соглашение будет вынесено на референдум украинских избирателей, которые одновременно будут голосовать на национальных выборах, добавив, что чиновники обсуждали возможность того, что национальные выборы и референдум могут состояться в мае.

Юлия Шрамко

