Зеленский заявил, что завершение войны к лету зависит от США
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны к лету зависит от давления США на россию. Он отметил, что мирное соглашение возможно при желании обеих сторон и предоставлении гарантий безопасности Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос завершения войны до лета зависит от США, которые должны давить на россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны рф, то получится закончить боевые действия до лета, передает УНН.
Что касается того, что может быть завершение войны. Зависит не только от Украины. Зависит и от Америки, которая должна давить на россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета. Почему? Потому что поэтапность этого процесса прежде всего для украинцев зависит от гарантий безопасности. Не только верить, но и знать, что в будущем невозможна агрессия россии, или если она все же пойдет на это, то мы будем не в одиночестве. Это гарантии безопасности
Он отметил, что подписание соглашения зависит исключительно от США.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по завершению войны невозможно проводить в Москве или Минске.