17:25 • 2554 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 5002 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 6536 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 11013 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 18338 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 15514 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 19524 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 31160 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24199 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38525 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 31161 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 43586 просмотра
Зеленский заявил, что завершение войны к лету зависит от США

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны к лету зависит от давления США на россию. Он отметил, что мирное соглашение возможно при желании обеих сторон и предоставлении гарантий безопасности Украине.

Зеленский заявил, что завершение войны к лету зависит от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос завершения войны до лета зависит от США, которые должны давить на россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны рф, то получится закончить боевые действия до лета, передает УНН

Что касается того, что может быть завершение войны. Зависит не только от Украины. Зависит и от Америки, которая должна давить на россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета. Почему? Потому что поэтапность этого процесса прежде всего для украинцев зависит от гарантий безопасности. Не только верить, но и знать, что в будущем невозможна агрессия россии, или если она все же пойдет на это, то мы будем не в одиночестве. Это гарантии безопасности 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что подписание соглашения зависит исключительно от США. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по завершению войны невозможно проводить в Москве или Минске.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Минск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина