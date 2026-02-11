Зеленский заявил, что завершение войны к лету зависит от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос завершения войны до лета зависит от США, которые должны давить на россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны рф, то получится закончить боевые действия до лета, передает УНН.

Что касается того, что может быть завершение войны. Зависит не только от Украины. Зависит и от Америки, которая должна давить на россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета. Почему? Потому что поэтапность этого процесса прежде всего для украинцев зависит от гарантий безопасности. Не только верить, но и знать, что в будущем невозможна агрессия россии, или если она все же пойдет на это, то мы будем не в одиночестве. Это гарантии безопасности - сказал Зеленский.

Он отметил, что подписание соглашения зависит исключительно от США.

Зеленский заявил, что "впервые слышит" об объявлении выборов 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по завершению войны невозможно проводить в Москве или Минске.