Переговори в росії та білорусі неможливі - Зеленський

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо завершення війни неможливі в Москві чи Мінську. Україна готова зустрічатися на будь-яких територіях, окрім РФ і Білорусі.

Переговори в росії та білорусі неможливі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо завершення війни неможливо проводити у москві, чи мінську, передає УНН.

Деталі

"Чув кілька разів, як російська сторона запрошувала. Мені здається, що вони запрошували мене особисто. Я на це відреагував. Ми захищаємо нашу державу, на нас напала росія і вони є агресором. Я не можу приїхати на перемовини з путіним до москви… столиці країни, яка є агресором у цій війні", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна готова підтримувати пропозицію США зустрічатися на будь-яких територіях, окрім рф і білорусі.

Контекст

Сьогодні низка ЗМІ повідомляла, що серед екстравагантних варіантів пришвидшення переговорного процесу розглядається можливість приїзду української делегації в москву на переговори особисто з путіним.

Нагадаємо

У кремлі заявили, що контакти між главою кремля володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським "можливі лише у москві".

Павло Башинський

