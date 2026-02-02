У кремлі заявили, що контакти між путіним і Зеленським "можливі лише в москві"
Київ • УНН
Контакти між путіним і Зеленським можливі лише в москві, заявив прессекретар путіна дмитро пєсков. Він також зазначив, що врегулювання є складним процесом, де є питання, щодо яких ще не знайдено точок дотику.
У кремлі заявили, що контакти між главою кремля володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським "можливі лише у москві", заявив прессекретар путіна дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
Деталі
"Зеленський пропонує контакти, путін сказав, що вони можливі у москві. Ця позиція залишається нашою позицією", - сказав пєсков.
"Якщо він наважиться": Зеленський відповів запрошенням на пропозицію приїхати до путіна у москву30.01.26, 10:50 • 4755 переглядiв
За запитання щодо прогресу у можливому врегулюванні пєсков заявив: "Це дуже складний різновекторний процес. З якихось питань ми наблизилися, бо мали місце обговорення, розмови. З якихось питань легше знаходити точки дотику. Є питання, де складніше знаходити точки дотику. Там ще зближення констатувати не можна. Це дуже складний процес".
Речник кремля також відповів на запитання, чи діє як і раніше "енергетичне перемир'я". "Мені нема чого додати до того, що я сказав на минулому конференц-коллі, де йшлося саме про 1 лютого", - заявив пєсков.
Жертвами атаки рф на автобус з шахтарями стали 12 людей, у 7 областях є знеструмлення через атаки рф та негоду - Міненерго (уточнено)02.02.26, 11:02 • 2378 переглядiв