Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 37338 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 54690 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
1 лютого, 11:12 • 36921 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
1 лютого, 10:11 • 43006 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 31079 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 49651 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 63650 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
31 січня, 16:54 • 40029 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 37030 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
У кремлі заявили, що контакти між путіним і Зеленським "можливі лише в москві"

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Контакти між путіним і Зеленським можливі лише в москві, заявив прессекретар путіна дмитро пєсков. Він також зазначив, що врегулювання є складним процесом, де є питання, щодо яких ще не знайдено точок дотику.

У кремлі заявили, що контакти між путіним і Зеленським "можливі лише в москві"

У кремлі заявили, що контакти між главою кремля володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським "можливі лише у москві", заявив прессекретар путіна дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Зеленський пропонує контакти, путін сказав, що вони можливі у москві. Ця позиція залишається нашою позицією", - сказав пєсков.

За запитання щодо прогресу у можливому врегулюванні пєсков заявив: "Це дуже складний різновекторний процес. З якихось питань ми наблизилися, бо мали місце обговорення, розмови. З якихось питань легше знаходити точки дотику. Є питання, де складніше знаходити точки дотику. Там ще зближення констатувати не можна. Це дуже складний процес".

Речник кремля також відповів на запитання, чи діє як і раніше "енергетичне перемир'я". "Мені нема чого додати до того, що я сказав на минулому конференц-коллі, де йшлося саме про 1 лютого", - заявив пєсков.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Володимир Путін
Володимир Зеленський