Жертвами атаки рф на автобус з шахтарями стали 16 людей, у 7 областях є знеструмлення - Міненерго

$42.810.04
51.020.22
ukenru
08:37 • 952 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 32398 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 50293 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 33595 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 40221 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 29705 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 48185 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 63001 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39741 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36828 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.6м/с
72%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста1 лютого, 23:29 • 10520 перегляди
Хочеш працювати – плати: окупаціна адміністрація на Луганщині створила корупційну схему доступу до праціPhoto2 лютого, 00:04 • 4246 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат2 лютого, 00:39 • 11628 перегляди
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ2 лютого, 02:20 • 5372 перегляди
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів04:01 • 6780 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 66230 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 93806 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 70117 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 77501 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 77764 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Іран
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 22057 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 32879 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 35239 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 37902 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 40087 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Жертвами атаки рф на автобус з шахтарями стали 16 людей, у 7 областях є знеструмлення - Міненерго

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Внаслідок ворожих атак знеструмлено споживачів у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Кількість загиблих внаслідок атаки рф на автобус з шахтарями на Дніпровщині зросла до 16 осіб.

Жертвами атаки рф на автобус з шахтарями стали 16 людей, у 7 областях є знеструмлення - Міненерго

Внаслідок ворожих атак є знеструмлення у 4 областях, від негоди - у трьох областях, в окремих регіонах - аварійні відключення, кількість жертв атаки рф на автобус з шахтарями на Дніпровщині зросла до 16, повідомили у Міністерстві енергетики у понеділок, пише УНН.

Наслідки ворожих атак

"Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - повідомили у Міненерго.

Як вказано, тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

"Вчора ворог здійснив цинічну та цілеспрямовану атаку на працівників енергетичної сфери на Дніпровщині. Російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" у Павлоградському районі. Внаслідок теракту загинули 16 працівників шахти, ще 14 зазнали поранень", - повідомили у Міненерго.

На Дніпровщині жалоба за жертвами атаки рф на автобус із шахтарями02.02.26, 08:46 • 2436 переглядiв

Ситуація у столичному регіоні

У Києві та Київській області, як зазначається, зберігається дефіцит потужностей. "Як тільки робота енергосистеми стабілізується, Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмлення", - вказали у Міненерго.

Графіки та аварійні відключення

"В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків", - зазначили у міністерстві.

Наслідки негоди

"Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях", - сказано у повідомленні.

Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Миколаївська область
Сумська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Київ