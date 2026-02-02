Жертвами атаки рф на автобус з шахтарями стали 16 людей, у 7 областях є знеструмлення - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок ворожих атак знеструмлено споживачів у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Кількість загиблих внаслідок атаки рф на автобус з шахтарями на Дніпровщині зросла до 16 осіб.
Внаслідок ворожих атак є знеструмлення у 4 областях, від негоди - у трьох областях, в окремих регіонах - аварійні відключення, кількість жертв атаки рф на автобус з шахтарями на Дніпровщині зросла до 16, повідомили у Міністерстві енергетики у понеділок, пише УНН.
Наслідки ворожих атак
"Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - повідомили у Міненерго.
Як вказано, тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.
"Вчора ворог здійснив цинічну та цілеспрямовану атаку на працівників енергетичної сфери на Дніпровщині. Російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" у Павлоградському районі. Внаслідок теракту загинули 16 працівників шахти, ще 14 зазнали поранень", - повідомили у Міненерго.
Ситуація у столичному регіоні
У Києві та Київській області, як зазначається, зберігається дефіцит потужностей. "Як тільки робота енергосистеми стабілізується, Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмлення", - вказали у Міненерго.
Графіки та аварійні відключення
"В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків", - зазначили у міністерстві.
Наслідки негоди
"Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях", - сказано у повідомленні.
Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.