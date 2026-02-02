$42.810.04
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Жертвами атаки РФ на автобус с шахтерами стали 12 человек, в 7 областях есть обесточивания - Минэнерго (уточнено)

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

В результате вражеских атак обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. 12 человек погибли в результате атаки РФ на автобус с шахтерами на Днепровщине.

Жертвами атаки РФ на автобус с шахтерами стали 12 человек, в 7 областях есть обесточивания - Минэнерго (уточнено)

В результате вражеских атак обесточены 4 области, от непогоды - в трех областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, 12 человек стали жертвами атаки РФ на автобус с шахтерами в Днепропетровской области, 16 человек ранены, сообщили в Министерстве энергетики в понедельник, пишет УНН.

Новость уточнена в связи с изменением информации Министерством энергетики.

Последствия вражеских атак

"В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях", - сообщили в Минэнерго.

Как указано, продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

"Вчера враг совершил циничную и целенаправленную атаку на работников энергетической сферы в Днепропетровской области. Российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе. В результате теракта погибли 12 работников шахты, еще 16 получили ранения. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких!" - сообщили в Минэнерго.

В Днепропетровской области траур по жертвам атаки рф на автобус с шахтерами

Ситуация в столичном регионе

В Киеве и Киевской области, как отмечается, сохраняется дефицит мощностей. "Как только работа энергосистемы стабилизируется, Киев сразу вернется к стабильным почасовым графикам обесточивания", - указали в Минэнерго.

Графики и аварийные отключения

"В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам", - отметили в министерстве.

Последствия непогоды

"Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Юлия Шрамко

Общество Война в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Николаевская область
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Киев