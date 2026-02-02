Жертвами атаки РФ на автобус с шахтерами стали 12 человек, в 7 областях есть обесточивания - Минэнерго (уточнено)
Киев • УНН
В результате вражеских атак обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. 12 человек погибли в результате атаки РФ на автобус с шахтерами на Днепровщине.
В результате вражеских атак обесточены 4 области, от непогоды - в трех областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, 12 человек стали жертвами атаки РФ на автобус с шахтерами в Днепропетровской области, 16 человек ранены, сообщили в Министерстве энергетики в понедельник, пишет УНН.
Новость уточнена в связи с изменением информации Министерством энергетики.
Последствия вражеских атак
"В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях", - сообщили в Минэнерго.
Как указано, продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.
"Вчера враг совершил циничную и целенаправленную атаку на работников энергетической сферы в Днепропетровской области. Российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе. В результате теракта погибли 12 работников шахты, еще 16 получили ранения. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких!" - сообщили в Минэнерго.
Ситуация в столичном регионе
В Киеве и Киевской области, как отмечается, сохраняется дефицит мощностей. "Как только работа энергосистемы стабилизируется, Киев сразу вернется к стабильным почасовым графикам обесточивания", - указали в Минэнерго.
Графики и аварийные отключения
"В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам", - отметили в министерстве.
Последствия непогоды
"Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.
Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.