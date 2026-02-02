В Днепропетровской области траур по жертвам атаки рф на автобус с шахтерами
Киев • УНН
На Днепропетровщине объявлен день траура по жертвам атаки рф на автобус с шахтерами в Терновке, где погибли 12 человек и 16 пострадали. Ночью враг снова атаковал Терновку БПЛА, попал по Васильковской громаде и Никопольщине.
В Днепропетровской области сегодня день траура по жертвам атаки рф на автобус с шахтерами в Терновке, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в понедельник в Telegram, пишет УНН.
В трауре сегодняшнее утро встречает Терновка и вместе с ней - вся Днепропетровщина. Склоняем головы в память о погибших из-за вражеской атаки на автобус с работниками предприятия, которую совершил агрессор накануне. Светлая память тем, чьи жизни оборвали российские изверги. Искренние соболезнования тем, кто потерял родных
Детали
По словам главы ОВА, "пока город приходил в себя от пережитого, ночью агрессор снова атаковал его БпЛА". Загорелись админздание и пристройка к нему, указал он.
Беспилотниками враг попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка, добавил Ганжа.
По Никопольщине, по его словам, российская армия била артиллерией, FPV-дронами и РСЗО "Град". Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены предприятие, линия электропередачи.
Дополнение
На Днепропетровщине накануне, 1 февраля, после обеда враг атаковал БпЛА служебный автобус одного из предприятий в Терновке Павлоградского района. Погибли 12 человек, еще 16 пострадали. Большинство госпитализированы. Среди раненых есть тяжелые.
В энергокомпании ДТЭК сообщили, что российскими дронами был атакован автобус с шахтерами ДТЭК.