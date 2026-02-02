В Днепропетровской области траур по жертвам атаки рф на автобус с шахтерами

На Днепропетровщине объявлен день траура по жертвам атаки рф на автобус с шахтерами в Терновке, где погибли 12 человек и 16 пострадали. Ночью враг снова атаковал Терновку БПЛА, попал по Васильковской громаде и Никопольщине.