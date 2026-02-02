В Днепропетровской области траур по жертвам атаки рф на автобус с шахтерами

$42.810.04
1 февраля, 12:49 • 13337 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 27662 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 46132 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 30532 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 37728 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 28498 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 46849 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 62256 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39443 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36601 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Демократы одержали победу на выборах в Сенат Техаса в "округе республиканцев"1 февраля, 21:48 • 10235 просмотра
Россия в январе оккупировала почти вдвое меньше территории Украины, чем в конце 2025 года - DeepStatePhoto1 февраля, 22:22 • 3960 просмотра
Иран надеется на соглашение с США, но готов к войне - глава МИД1 февраля, 22:55 • 4524 просмотра
Сибига: Россия в очередной раз подтверждает свой статус государства-террориста1 февраля, 23:29 • 5984 просмотра
Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат2 февраля, 00:39 • 8106 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 63541 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 91260 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 67820 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 74967 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 75411 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Петр Павел
Али Хаменеи
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Иран
Абу-Даби
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 20837 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 31729 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 34182 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 36906 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 38979 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
MIM-104 Patriot

В Днепропетровской области траур по жертвам атаки рф на автобус с шахтерами

Киев • УНН

 • 818 просмотра

На Днепропетровщине объявлен день траура по жертвам атаки рф на автобус с шахтерами в Терновке, где погибли 12 человек и 16 пострадали. Ночью враг снова атаковал Терновку БПЛА, попал по Васильковской громаде и Никопольщине.

В Днепропетровской области траур по жертвам атаки рф на автобус с шахтерами

В Днепропетровской области сегодня день траура по жертвам атаки рф на автобус с шахтерами в Терновке, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в понедельник в Telegram, пишет УНН.

В трауре сегодняшнее утро встречает Терновка и вместе с ней - вся Днепропетровщина. Склоняем головы в память о погибших из-за вражеской атаки на автобус с работниками предприятия, которую совершил агрессор накануне. Светлая память тем, чьи жизни оборвали российские изверги. Искренние соболезнования тем, кто потерял родных

- написал Ганжа.

Детали

По словам главы ОВА, "пока город приходил в себя от пережитого, ночью агрессор снова атаковал его БпЛА". Загорелись админздание и пристройка к нему, указал он.

Беспилотниками враг попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка, добавил Ганжа.

По Никопольщине, по его словам, российская армия била артиллерией, FPV-дронами и РСЗО "Град". Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены предприятие, линия электропередачи.

Дополнение

На Днепропетровщине накануне, 1 февраля, после обеда враг атаковал БпЛА служебный автобус одного из предприятий в Терновке Павлоградского района. Погибли 12 человек, еще 16 пострадали. Большинство госпитализированы. Среди раненых есть тяжелые.

В энергокомпании ДТЭК сообщили, что российскими дронами был атакован автобус с шахтерами ДТЭК.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Днепропетровская область
ДТЭК