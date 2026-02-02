На Дніпровщині жалоба за жертвами атаки рф на автобус із шахтарями
Київ • УНН
На Дніпровщині оголошено день жалоби за жертвами атаки рф на автобус із шахтарями у Тернівці, де загинули 12 людей та 16 постраждали. Вночі ворог знову атакував Тернівку БпЛА, поцілив по Васильківській громаді та Нікопольщині.
У Дніпропетровській області сьогодні день жалоби за жертвами атаки рф на автобус з шахтарями у Тернівці, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у понеділок у Telegram, пише УНН.
У жалобі сьогоднішній ранок зустрічає Тернівка та разом із нею - вся Дніпропетровщина. Схиляємо голови в пам'ять про загиблих через ворожу атаку на автобус з працівниками підприємства, яку скоїв агресор напередодні. Світла пам'ять тим, чиї життя обірвали російські нелюди. Найщиріші співчуття тим, хто втратив рідних
Деталі
Зі слів голови ОВА, "доки місто оговтувалося від пережитого, вночі агресор знову атакував його БпЛА". Зайнялися адмінбудівля та прибудова до неї, вказав він.
Безпілотниками ворог поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 2 приватні будинки і господарська споруда, додав Ганжа.
По Нікопольщині, з його слів, російська армія била артилерією, FPV-дронами та РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені підприємство, лінія електропередачі.
Доповнення
На Дніпропетровщині напередодні, 1 лютого, пообіді ворог атакував БпЛА службовий автобус одного з підприємств у Тернівці Павлоградського району. Загинули 12 людей, ще 16 постраждали. Більшість госпіталізовані. Серед поранених є тяжкі.
В енергокомпанії ДТЕК повідомили, що російськими дронами було атаковано автобус з шахтарями ДТЕК.