1 лютого, 12:49 • 13674 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 28578 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 46892 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 31148 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 38237 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 28706 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 47083 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 62383 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39499 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36648 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 64062 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 91767 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 68311 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 75478 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 75897 перегляди
На Дніпровщині жалоба за жертвами атаки рф на автобус із шахтарями

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

На Дніпровщині оголошено день жалоби за жертвами атаки рф на автобус із шахтарями у Тернівці, де загинули 12 людей та 16 постраждали. Вночі ворог знову атакував Тернівку БпЛА, поцілив по Васильківській громаді та Нікопольщині.

На Дніпровщині жалоба за жертвами атаки рф на автобус із шахтарями

У Дніпропетровській області сьогодні день жалоби за жертвами атаки рф на автобус з шахтарями у Тернівці, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у понеділок у Telegram, пише УНН.

У жалобі сьогоднішній ранок зустрічає Тернівка та разом із нею - вся Дніпропетровщина. Схиляємо голови в пам'ять про загиблих через ворожу атаку на автобус з працівниками підприємства, яку скоїв агресор напередодні. Світла пам'ять тим, чиї життя обірвали російські нелюди. Найщиріші співчуття тим, хто втратив рідних

- написав Ганжа.

Деталі

Зі слів голови ОВА, "доки місто оговтувалося від пережитого, вночі агресор знову атакував його БпЛА". Зайнялися адмінбудівля та прибудова до неї, вказав він.

Безпілотниками ворог поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 2 приватні будинки і господарська споруда, додав Ганжа.

По Нікопольщині, з його слів, російська армія била артилерією, FPV-дронами та РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені підприємство, лінія електропередачі.

Доповнення

На Дніпропетровщині напередодні, 1 лютого, пообіді ворог атакував БпЛА службовий автобус одного з підприємств у Тернівці Павлоградського району. Загинули 12 людей, ще 16 постраждали. Більшість госпіталізовані. Серед поранених є тяжкі.

В енергокомпанії ДТЕК повідомили, що російськими дронами було атаковано автобус з шахтарями ДТЕК.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Дніпропетровська область
ДТЕК