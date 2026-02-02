На Дніпровщині жалоба за жертвами атаки рф на автобус із шахтарями

У Дніпропетровській області сьогодні день жалоби за жертвами атаки рф на автобус з шахтарями у Тернівці, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у понеділок у Telegram, пише УНН.

У жалобі сьогоднішній ранок зустрічає Тернівка та разом із нею - вся Дніпропетровщина. Схиляємо голови в пам'ять про загиблих через ворожу атаку на автобус з працівниками підприємства, яку скоїв агресор напередодні. Світла пам'ять тим, чиї життя обірвали російські нелюди. Найщиріші співчуття тим, хто втратив рідних