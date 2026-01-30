"Якщо він наважиться": Зеленський відповів запрошенням на пропозицію приїхати до путіна у москву

Президент України Володимир Зеленський відповів на запрошення кремля до москви, вказавши, що пропонує главі кремля володимиру путіну "натомість приїхати до столиці України, Києва", "якщо він, звичайно, наважиться", повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, "поряд зі скептицизмом" щодо того, чи справді володимир путін погодився припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України на тиждень, Президент України Володимир Зеленський відповів на повідомлення про те, що його запросив до москви глава кремля.

Зеленський заявив, що офіційної угоди про енергетичне перемир'я немає

Він заявив, що готовий до "будь-якого формату" саміту лідерів, але не до того, який відбудеться в москві, називаючи такий крок "неможливим".

Зеленський також вказав, що не зустрінеться з путіним у білорусі, країні, яка має міцні зв'язки з кремлем.

Він додав, що остаточної угоди щодо мирного плану можна досягти лише на саміті лідерів, і "пропонує путіну натомість приїхати до столиці України, Києва", пише видання.

Я публічно запрошую його, якщо він, звичайно, наважиться - сказав Зеленський.

Президент України заявив, що нинішній камінь спотикання в мирних переговорах - питання території - досі не вирішено.

