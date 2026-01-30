$42.850.08
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 6784 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 16063 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 36403 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
29 січня, 19:28 • 29536 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 25336 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 37510 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 25117 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 36476 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 31041 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
"Якщо він наважиться": Зеленський відповів запрошенням на пропозицію приїхати до путіна у москву

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до "будь-якого формату" саміту лідерів, але не в москві чи білорусі. Він запросив натомість путіна.

"Якщо він наважиться": Зеленський відповів запрошенням на пропозицію приїхати до путіна у москву

Президент України Володимир Зеленський відповів на запрошення кремля до москви, вказавши, що пропонує главі кремля володимиру путіну "натомість приїхати до столиці України, Києва", "якщо він, звичайно, наважиться", повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, "поряд зі скептицизмом" щодо того, чи справді володимир путін погодився припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України на тиждень, Президент України Володимир Зеленський відповів на повідомлення про те, що його запросив до москви глава кремля.

Зеленський заявив, що офіційної угоди про енергетичне перемир'я немає30.01.26, 10:38 • 260 переглядiв

Він заявив, що готовий до "будь-якого формату" саміту лідерів, але не до того, який відбудеться в москві, називаючи такий крок "неможливим".

Зеленський також вказав, що не зустрінеться з путіним у білорусі, країні, яка має міцні зв'язки з кремлем.

Він додав, що остаточної угоди щодо мирного плану можна досягти лише на саміті лідерів, і "пропонує путіну натомість приїхати до столиці України, Києва", пише видання.

Я публічно запрошую його, якщо він, звичайно, наважиться

- сказав Зеленський.

Президент України заявив, що нинішній камінь спотикання в мирних переговорах - питання території - досі не вирішено.

"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29.01.26, 08:15 • 40884 перегляди

Юлія Шрамко

