"Если он осмелится": Зеленский ответил приглашением на предложение приехать к путину в москву

Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 6666 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 16004 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 36296 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 29468 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 25305 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 37441 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 25100 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 36468 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 31034 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 17:45 • 37441 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 28029 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 31308 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 90812 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 118839 просмотра
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 14203 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 15255 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 38689 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 64076 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 60880 просмотра
"Если он осмелится": Зеленский ответил приглашением на предложение приехать к путину в москву

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к "любому формату" саммита лидеров, но не в москве или беларуси. Он пригласил вместо этого путина.

"Если он осмелится": Зеленский ответил приглашением на предложение приехать к путину в москву

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение кремля в москву, указав, что предлагает главе кремля владимиру путину "вместо этого приехать в столицу Украины, Киев", "если он, конечно, осмелится", сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Как пишет издание, "наряду со скептицизмом" относительно того, действительно ли владимир путин согласился прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на неделю, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на сообщения о том, что его пригласил в москву глава кремля.

Зеленский заявил, что официального соглашения об энергетическом перемирии нет30.01.26, 10:38 • 234 просмотра

Он заявил, что готов к "любому формату" саммита лидеров, но не к тому, который состоится в москве, называя такой шаг "невозможным".

Зеленский также указал, что не встретится с путиным в беларуси, стране, которая имеет прочные связи с кремлем.

Он добавил, что окончательное соглашение по мирному плану может быть достигнуто только на саммите лидеров, и "предлагает путину вместо этого приехать в столицу Украины, Киев", пишет издание.

Я публично приглашаю его, если он, конечно, осмелится

- сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что нынешний камень преткновения в мирных переговорах - вопрос территории - до сих пор не решен.

"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины29.01.26, 08:15 • 40878 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
