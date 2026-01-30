"Если он осмелится": Зеленский ответил приглашением на предложение приехать к путину в москву

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение кремля в москву, указав, что предлагает главе кремля владимиру путину "вместо этого приехать в столицу Украины, Киев", "если он, конечно, осмелится", сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Как пишет издание, "наряду со скептицизмом" относительно того, действительно ли владимир путин согласился прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на неделю, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на сообщения о том, что его пригласил в москву глава кремля.

Зеленский заявил, что официального соглашения об энергетическом перемирии нет

Он заявил, что готов к "любому формату" саммита лидеров, но не к тому, который состоится в москве, называя такой шаг "невозможным".

Зеленский также указал, что не встретится с путиным в беларуси, стране, которая имеет прочные связи с кремлем.

Он добавил, что окончательное соглашение по мирному плану может быть достигнуто только на саммите лидеров, и "предлагает путину вместо этого приехать в столицу Украины, Киев", пишет издание.

Я публично приглашаю его, если он, конечно, осмелится - сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что нынешний камень преткновения в мирных переговорах - вопрос территории - до сих пор не решен.

