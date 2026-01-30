Зеленский заявил, что официального соглашения об энергетическом перемирии нет
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официального соглашения о прекращении огня по энергетическим целям между Украиной и Россией нет. Это решение, инициированное США и Дональдом Трампом, предусматривает отказ Киева от ударов по энергетическим объектам РФ в ответ на прекращение атак Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что между Украиной и Россией "нет официального соглашения о прекращении огня в отношении энергетических целей", сообщает Sky News, пишет УНН.
Подробности
Зеленский сообщил, что это решение, которое Украина считает "возможностью", а не прямым соглашением, было инициативой, предложенной США и лично президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Зеленский, пишет издание, заявил, что если Москва прекратит удары по энергетической инфраструктуре Украины, Киев воздержится от ударов по энергетическим объектам России в ответ.
