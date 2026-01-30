Зеленский заявил, что официального соглашения об энергетическом перемирии нет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что между Украиной и Россией "нет официального соглашения о прекращении огня в отношении энергетических целей", сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Зеленский сообщил, что это решение, которое Украина считает "возможностью", а не прямым соглашением, было инициативой, предложенной США и лично президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Зеленский, пишет издание, заявил, что если Москва прекратит удары по энергетической инфраструктуре Украины, Киев воздержится от ударов по энергетическим объектам России в ответ.

Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии