19:28 • 1644 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 4480 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 10249 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 14605 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 25740 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 24117 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 28275 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 25633 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 19185 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 20774 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Популярные новости
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
17:45 • 10241 просмотра
17:45 • 10241 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии

Киев • УНН

 • 1650 просмотра

Владимир Зеленский заявил о переговорах в ОАЭ по энергетическому перемирию. Он выразил надежду на выполнение договоренностей, которые касаются защиты украинских городов от российских ударов.

Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команды в ОАЭ говорили об энергетическом перемирии. Глава государства рассчитывает, что "договоренности будут выполняться", передает УНН.

Важное заявление Президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов 

- сообщил Зеленский.

По его словам, "энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь".

Спасибо, Президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны 

- резюмировал Зеленский.

Сигналов от рф не было: в Киеве не знали о просьбе Трампа к путину прекратить обстрелы - журналист
29.01.26, 20:28 • 1620 просмотров

Напомним

Ранее Дональд Трамп заявил, что владимир путин согласился не обстреливать Киев в течение недели на фоне низких температур в столице Украины, после того, как президент США лично попросил своего российского коллегу сделать это.

Антонина Туманова

Война в Украине
Политика
