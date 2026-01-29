Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команды в ОАЭ говорили об энергетическом перемирии. Глава государства рассчитывает, что "договоренности будут выполняться", передает УНН.

Важное заявление Президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов - сообщил Зеленский.

По его словам, "энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь".

Спасибо, Президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны - резюмировал Зеленский.

Напомним

Ранее Дональд Трамп заявил, что владимир путин согласился не обстреливать Киев в течение недели на фоне низких температур в столице Украины, после того, как президент США лично попросил своего российского коллегу сделать это.