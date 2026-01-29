Сигналов от рф не было: в Киеве не знали о просьбе Трампа к путину прекратить обстрелы - журналист

В Украине чиновники со слов президента США Дональда Трампа узнали о его просьбе к российскому диктатору владимиру путину о прекращении обстрелов, сигналов от рф не получали. Об этом сообщил журналист FT Кристофер Миллер, передает УНН.

Украинские чиновники говорят, что они узнали об этом (просьбе к путину прекратить обстрелы - ред.) со слов Трампа, не получили сигнала от россии и еще не уверены, что заключено соглашение о прекращении огня - написал Миллер.

Напомним

Ранее Дональд Трамп заявил, что владимир путин согласился не обстреливать Киев в течение недели на фоне низких температур в столице Украины, после того, как президент США лично попросил своего российского коллегу сделать это.

Добавим

В сети распространяется информация о якобы введении запрета на удары по энергетической инфраструктуре. Официального подтверждения пока нет.