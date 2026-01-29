$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:24 • 4 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 1078 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 7584 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 8074 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 7522 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 12563 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 23280 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 10533 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 13096 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 17753 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
98%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29 січня, 05:00 • 19551 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29 січня, 05:26 • 18424 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 21108 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 21190 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем09:05 • 15747 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 55843 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 84575 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 108233 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 87106 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 106276 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Чернігівська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 20156 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 46788 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 44633 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 50999 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 53430 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Опалення
Дипломатка
Золото

У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

У мережі з'явилася інформація про нібито заборону росії на удари по енергетичній інфраструктурі, офіційного підтвердження немає. Журналіст Денис Казанський пов'язує це з вичерпанням ракетних запасів росії.

У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною

У мережі шириться інформація про нібито запровадження заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. Офіційного підтвердження наразі, немає, передає УНН.

Деталі

російський блогер володимир романов заявив про нібито заборону у збройним силам росії вогневе ураження по критичній інфраструктурі.

Надходить інформація про те, що сьогодні з 7-ї ранку у збройних силах росії запроваджено заборону на вогневе ураження: будь-яких об’єктів у Києві та Київській області; будь-яких об’єктів інфраструктури по всій Україні. Чи відповідає ця інформація дійсності - стане зрозуміло за динамікою ударів (або їх відсутністю) вже впродовж найближчої доби

- написав російський блогер романов у своєму дописі.

На заяву відреагував і засновник "KRAKEN" Костянтин Немічев.

Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати

- наголосив він.

Водночас, журналіст Денис Казанський у своїй оцінці пов’язує ці заяви з можливим накопиченням росією ракетних запасів.

російські z-канали розганяють вкид про нібито "енергетичне перемир’я" та тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Якщо це й правда, то причина тут лише одна - у росії вичерпалися запаси ракет, і їй просто нічим зараз завдавати ударів. Останні рази росія била по Києву "Цирконами" та ракетами 2026 року випуску. Тобто тим, що нашкребла і виготовила буквально щойно. Тепер вони накопичуватимуть ресурси для наступних ударів. Саме за такою схемою всі чотири роки й відбувалися обстріли: період посилення атак - потім спад, коли поповнювали запаси

- каже журналіст.

Крім того, він називає такі повідомлення спробою видати паузу в обстрілах за "жест доброї волі".

Зараз такий період накопичення вони спробують видати за "жест доброї волі" та "великодушну згоду на перемир’я". Мовляв, "пошкодували людей". Коли накопичать - вигадають черговий "обстріл резиденції путіна" і знову почнуть бити. Подивимось, чи виявиться моя теорія правильною

 - стверджує Казанський.

Нагадаємо

Чернігівська область зазнала російських атак дронами і артилерією, пошкоджено енергооб'єкт у Семенівській громаді, що призвело до знеструмлення. Також пошкоджено житловий будинок, а також підприємство у Бахмацькій громаді.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блогери
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Чернігівська область
Україна
Київ