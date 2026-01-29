У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною

У мережі шириться інформація про нібито запровадження заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. Офіційного підтвердження наразі, немає, передає УНН.

Деталі

російський блогер володимир романов заявив про нібито заборону у збройним силам росії вогневе ураження по критичній інфраструктурі.

Надходить інформація про те, що сьогодні з 7-ї ранку у збройних силах росії запроваджено заборону на вогневе ураження: будь-яких об’єктів у Києві та Київській області; будь-яких об’єктів інфраструктури по всій Україні. Чи відповідає ця інформація дійсності - стане зрозуміло за динамікою ударів (або їх відсутністю) вже впродовж найближчої доби - написав російський блогер романов у своєму дописі.

На заяву відреагував і засновник "KRAKEN" Костянтин Немічев.

Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати - наголосив він.

Водночас, журналіст Денис Казанський у своїй оцінці пов’язує ці заяви з можливим накопиченням росією ракетних запасів.

російські z-канали розганяють вкид про нібито "енергетичне перемир’я" та тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Якщо це й правда, то причина тут лише одна - у росії вичерпалися запаси ракет, і їй просто нічим зараз завдавати ударів. Останні рази росія била по Києву "Цирконами" та ракетами 2026 року випуску. Тобто тим, що нашкребла і виготовила буквально щойно. Тепер вони накопичуватимуть ресурси для наступних ударів. Саме за такою схемою всі чотири роки й відбувалися обстріли: період посилення атак - потім спад, коли поповнювали запаси - каже журналіст.

Крім того, він називає такі повідомлення спробою видати паузу в обстрілах за "жест доброї волі".

Зараз такий період накопичення вони спробують видати за "жест доброї волі" та "великодушну згоду на перемир’я". Мовляв, "пошкодували людей". Коли накопичать - вигадають черговий "обстріл резиденції путіна" і знову почнуть бити. Подивимось, чи виявиться моя теорія правильною - стверджує Казанський.

Нагадаємо

Чернігівська область зазнала російських атак дронами і артилерією, пошкоджено енергооб'єкт у Семенівській громаді, що призвело до знеструмлення. Також пошкоджено житловий будинок, а також підприємство у Бахмацькій громаді.