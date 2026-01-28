росія знову атакувала енергетику на Чернігівщині: частина жителів без світла

Упродовж минулої доби Чернігівська область зазнала серії атак рф із застосуванням дронів та артилерії. Пошкоджено енергооб'єкт, є знеструмлення. Про це повідомив повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні близько 5 ранку було влучання "гераней" по енергообʼєкту в Семенівській громаді. На місці влучання - пожежа. У низці населених пунктів зараз немає світла", - написав Чаус.

Орім того, за його даними, напередодні вдень у Семенівці внаслідок удару FPV-дроном був пошкоджений житловий будинок.

"Уночі була атака "гераней" по одному з підприємств у Бахмацькій громаді. Пошкоджений резервуар і деяке інше обладнання", - зазначив Чаус.

Усього за минулу добу на Чернігівщині, за даними голови ОВА, було 26 обстрілів, 40 вибухів.

