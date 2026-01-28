росія знову атакувала енергетику на Чернігівщині: частина жителів без світла

$42.960.17
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 3630 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
03:48 • 14025 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 34789 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 50698 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 40042 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 58598 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31214 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 57957 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25672 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
Популярнi новини
Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського27 січня, 23:29 • 17405 перегляди
Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"28 січня, 00:41 • 5250 перегляди
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм04:47 • 8434 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб04:58 • 14509 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 9410 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 9542 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 58600 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 40995 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 57958 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 55494 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Олег Кіпер
Ніколас Мадуро
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Білий дім
Одеська область
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 21032 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 20584 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 28233 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 31745 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 38264 перегляди
росія знову атакувала енергетику на Чернігівщині: частина жителів без світла

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Чернігівська область зазнала атак рф дронами та артилерією, пошкоджено енергооб'єкт у Семенівській громаді, що призвело до знеструмлення. Також пошкоджено житловий будинок, а також підприємство в Бахмацькій громаді.

росія знову атакувала енергетику на Чернігівщині: частина жителів без світла

Упродовж минулої доби Чернігівська область зазнала серії атак рф із застосуванням дронів та артилерії. Пошкоджено енергооб'єкт, є знеструмлення. Про це повідомив повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні близько 5 ранку було влучання "гераней" по енергообʼєкту в Семенівській громаді. На місці влучання - пожежа. У низці населених пунктів зараз немає світла", - написав Чаус.

Орім того, за його даними, напередодні вдень у Семенівці внаслідок удару FPV-дроном був пошкоджений житловий будинок.

"Уночі була атака "гераней" по одному з підприємств у Бахмацькій громаді. Пошкоджений резервуар і деяке інше обладнання", - зазначив Чаус.

Усього за минулу добу на Чернігівщині, за даними голови ОВА, було 26 обстрілів, 40 вибухів.

російська атака на Білогородську громаду на Київщині: загинуло двоє людей, четверо поранені – ОВА28.01.26, 04:36 • 3008 переглядiв

Алла Кіосак

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Бахмач
Чернігівська область