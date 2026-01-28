Россия снова атаковала энергетику на Черниговщине: часть жителей без света

За прошедшие сутки Черниговская область подверглась серии атак РФ с применением дронов и артиллерии. Поврежден энергообъект, есть обесточивание. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в среду в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня около 5 утра было попадание "гераней" по энергообъекту в Семеновской общине. На месте попадания - пожар. В ряде населенных пунктов сейчас нет света", - написал Чаус.

Кроме того, по его данным, накануне днем в Семеновке в результате удара FPV-дроном был поврежден жилой дом.

"Ночью была атака "гераней" по одному из предприятий в Бахмачской общине. Поврежден резервуар и некоторое другое оборудование", - отметил Чаус.

Всего за минувшие сутки на Черниговщине, по данным главы ОВА, было 26 обстрелов, 40 взрывов.

российская атака на Белогородскую общину в Киевской области: погибли два человека, четверо ранены – ОВА