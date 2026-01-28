$42.960.17
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идет
08:19 • 3468 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
03:48 • 13952 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 34689 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
27 января, 16:28 • 50620 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 39990 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
27 января, 15:20 • 58489 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 31192 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
27 января, 13:14 • 57880 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25665 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
Россия снова атаковала энергетику на Черниговщине: часть жителей без света

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Черниговская область подверглась атакам РФ дронами и артиллерией, поврежден энергообъект в Семеновской общине, что привело к обесточиванию. Также поврежден жилой дом, а также предприятие в Бахмачской общине.

Россия снова атаковала энергетику на Черниговщине: часть жителей без света

За прошедшие сутки Черниговская область подверглась серии атак РФ с применением дронов и артиллерии. Поврежден энергообъект, есть обесточивание. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в среду в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня около 5 утра было попадание "гераней" по энергообъекту в Семеновской общине. На месте попадания - пожар. В ряде населенных пунктов сейчас нет света", - написал Чаус.

Кроме того, по его данным, накануне днем в Семеновке в результате удара FPV-дроном был поврежден жилой дом.

"Ночью была атака "гераней" по одному из предприятий в Бахмачской общине. Поврежден резервуар и некоторое другое оборудование", - отметил Чаус.

Всего за минувшие сутки на Черниговщине, по данным главы ОВА, было 26 обстрелов, 40 взрывов.

российская атака на Белогородскую общину в Киевской области: погибли два человека, четверо ранены – ОВА

Алла Киосак

