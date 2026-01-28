$43.130.01
27 января, 17:43 • 16245 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 29862 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 24533 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 37820 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 24793 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 43830 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 23769 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17881 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 37385 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 28332 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

российская атака на Белогородскую общину в Киевской области: погибли два человека, четверо ранены – ОВА

Киев • УНН

 • 88 просмотра

В результате вражеского удара по жилому дому в Белогородской общине погибли мужчина и женщина. Еще четыре человека получили травмы и острые стрессовые реакции.

российская атака на Белогородскую общину в Киевской области: погибли два человека, четверо ранены – ОВА

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о трагических последствиях вражеского удара по жилому сектору в Белогородской общине. В результате попадания в многоэтажный дом погибли двое мирных жителей, еще четыре человека получили травмы и острые стрессовые реакции. Об этом пишет УНН.

Детали

По официальным данным, жертвами циничного обстрела стали мужчина и женщина. Кроме погибших, медицинскую помощь получили еще четыре человека: мужчина с отравлением продуктами горения, а также молодая женщина и двое детей, у которых диагностировали острую реакцию на стресс.

Это невосполнимая потеря для семей и всего региона. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших

– написал Калашник в своем Телеграм-канале.

Сейчас с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи, а медики продолжают дежурство на месте трагедии.

Пожар в жилом доме, возникший после попадания, по состоянию на утро 28 января удалось локализовать. Спасательные службы завершают разбор завалов и проверку поврежденных конструкций.

Атака РФ на Киевскую область: в Белогородской общине БПЛА попал в многоэтажку, людей эвакуировали – ОВА28.01.26, 02:57 • 900 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиевская область
Война в Украине
Киевская область