российская атака на Белогородскую общину в Киевской области: погибли два человека, четверо ранены – ОВА

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о трагических последствиях вражеского удара по жилому сектору в Белогородской общине. В результате попадания в многоэтажный дом погибли двое мирных жителей, еще четыре человека получили травмы и острые стрессовые реакции. Об этом пишет УНН.

Детали

По официальным данным, жертвами циничного обстрела стали мужчина и женщина. Кроме погибших, медицинскую помощь получили еще четыре человека: мужчина с отравлением продуктами горения, а также молодая женщина и двое детей, у которых диагностировали острую реакцию на стресс.

Это невосполнимая потеря для семей и всего региона. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших – написал Калашник в своем Телеграм-канале.

Сейчас с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи, а медики продолжают дежурство на месте трагедии.

Пожар в жилом доме, возникший после попадания, по состоянию на утро 28 января удалось локализовать. Спасательные службы завершают разбор завалов и проверку поврежденных конструкций.

