российская атака на Белогородскую общину в Киевской области: погибли два человека, четверо ранены – ОВА
Киев • УНН
В результате вражеского удара по жилому дому в Белогородской общине погибли мужчина и женщина. Еще четыре человека получили травмы и острые стрессовые реакции.
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о трагических последствиях вражеского удара по жилому сектору в Белогородской общине. В результате попадания в многоэтажный дом погибли двое мирных жителей, еще четыре человека получили травмы и острые стрессовые реакции. Об этом пишет УНН.
Детали
По официальным данным, жертвами циничного обстрела стали мужчина и женщина. Кроме погибших, медицинскую помощь получили еще четыре человека: мужчина с отравлением продуктами горения, а также молодая женщина и двое детей, у которых диагностировали острую реакцию на стресс.
Это невосполнимая потеря для семей и всего региона. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших
Сейчас с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи, а медики продолжают дежурство на месте трагедии.
Пожар в жилом доме, возникший после попадания, по состоянию на утро 28 января удалось локализовать. Спасательные службы завершают разбор завалов и проверку поврежденных конструкций.
