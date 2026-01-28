Атака РФ на Киевскую область: в Белогородской общине БПЛА попал в многоэтажку, людей эвакуировали – ОВА

В ночь на 28 января в результате очередного обстрела со стороны РФ пострадала Белогородская территориальная община Киевской области. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о прямом попадании в жилой сектор, что повлекло за собой масштабный пожар в многоэтажном доме. Об этом пишет УНН.

Подробности

Вражеский удар привел к повреждению кровли и верхнего этажа жилого здания. На месте инцидента начался сильный пожар, к ликвидации которого привлечены подразделения ГСЧС. Сейчас спасатели проводят срочную эвакуацию жильцов дома, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения.

Проводится эвакуация жильцов. Вся необходимая первоочередная помощь оказывается – заявил начальник ОВА.

Поскольку угроза новых ударов сохраняется, глава ОВА призвал граждан строго соблюдать правила безопасности.

Враг продолжает атаку. Прошу всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях – подчеркнул Калашник в своем обращении к жителям области.

Информация о количестве пострадавших и степени разрушений уточняется после завершения спасательных работ.

