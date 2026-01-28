Атака РФ на Киевскую область: в Белогородской общине БПЛА попал в многоэтажку, людей эвакуировали – ОВА
Киев • УНН
Ночью 28 января в Киевской области БПЛА попал в многоэтажный дом Белогородской общины. Повреждены кровля и верхний этаж, идет эвакуация жильцов.
В ночь на 28 января в результате очередного обстрела со стороны РФ пострадала Белогородская территориальная община Киевской области. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о прямом попадании в жилой сектор, что повлекло за собой масштабный пожар в многоэтажном доме. Об этом пишет УНН.
Подробности
Вражеский удар привел к повреждению кровли и верхнего этажа жилого здания. На месте инцидента начался сильный пожар, к ликвидации которого привлечены подразделения ГСЧС. Сейчас спасатели проводят срочную эвакуацию жильцов дома, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения.
Проводится эвакуация жильцов. Вся необходимая первоочередная помощь оказывается
Поскольку угроза новых ударов сохраняется, глава ОВА призвал граждан строго соблюдать правила безопасности.
Враг продолжает атаку. Прошу всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях
Информация о количестве пострадавших и степени разрушений уточняется после завершения спасательных работ.
