российские дроны атаковали православный монастырь и жилые дома в Одессе – ОВА

В ночь на 28 января российские войска совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. По сообщению главы Одесской ОВА Олега Кипера, зафиксировано попадание в религиозные и гражданские объекты, что привело к пожарам и разрушениям. Об этом пишет УНН.

Детали

В Киевском районе города вражеский дрон попал по территории православного монастыря. В результате удара вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Кроме религиозного сооружения, под ударом оказался и частный сектор Одессы: зафиксировано прямое попадание в жилой дом, что привело к значительным повреждениям здания.

По предварительным данным правоохранителей и ОВА, в результате этих попаданий погибших и пострадавших нет. На местах событий работают профильные службы.

Враг снова атакует мирную Одесскую область ударными беспилотниками. В Киевском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар. – констатировал Кипер, призвав жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

