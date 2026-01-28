$43.130.01
27 января, 17:43 • 14926 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 26516 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 22484 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 35280 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 23437 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 42304 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 23298 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17656 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 36429 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 28139 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
публикации
Эксклюзивы
российские дроны атаковали православный монастырь и жилые дома в Одессе – ОВА

Киев • УНН

 • 266 просмотра

В ночь на 28 января российские войска атаковали Одесскую область дронами, попав в православный монастырь и частный дом. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

российские дроны атаковали православный монастырь и жилые дома в Одессе – ОВА

В ночь на 28 января российские войска совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. По сообщению главы Одесской ОВА Олега Кипера, зафиксировано попадание в религиозные и гражданские объекты, что привело к пожарам и разрушениям. Об этом пишет УНН.

Детали

В Киевском районе города вражеский дрон попал по территории православного монастыря. В результате удара вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Кроме религиозного сооружения, под ударом оказался и частный сектор Одессы: зафиксировано прямое попадание в жилой дом, что привело к значительным повреждениям здания.

По предварительным данным правоохранителей и ОВА, в результате этих попаданий погибших и пострадавших нет. На местах событий работают профильные службы.

Враг снова атакует мирную Одесскую область ударными беспилотниками. В Киевском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар.

– констатировал Кипер, призвав жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Воздушная тревога
Война в Украине
Олег Кипер
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса