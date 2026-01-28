российские дроны атаковали православный монастырь и жилые дома в Одессе – ОВА
Киев • УНН
В ночь на 28 января российские войска атаковали Одесскую область дронами, попав в православный монастырь и частный дом. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет.
В ночь на 28 января российские войска совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. По сообщению главы Одесской ОВА Олега Кипера, зафиксировано попадание в религиозные и гражданские объекты, что привело к пожарам и разрушениям. Об этом пишет УНН.
Детали
В Киевском районе города вражеский дрон попал по территории православного монастыря. В результате удара вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Кроме религиозного сооружения, под ударом оказался и частный сектор Одессы: зафиксировано прямое попадание в жилой дом, что привело к значительным повреждениям здания.
По предварительным данным правоохранителей и ОВА, в результате этих попаданий погибших и пострадавших нет. На местах событий работают профильные службы.
Враг снова атакует мирную Одесскую область ударными беспилотниками. В Киевском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар.
