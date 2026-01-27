Атака рф на поезд "Чоп-Барвинково": обнаружены фрагменты уже 5 тел

$43.130.01
17:43 • 10638 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 17053 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 16269 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 26652 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 19236 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 36512 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 21725 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 16847 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 32628 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27471 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 38292 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 21873 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 21331 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный15:33 • 11481 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 15076 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20 • 26675 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 21427 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 36529 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 38396 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 32637 просмотра
Атака рф на поезд "Чоп-Барвинково": обнаружены фрагменты уже 5 тел

Киев • УНН

 • 80 просмотра

После атаки рф на пассажирский поезд "Чоп-Барвинково" в Харьковской области обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших возможна только после проведения ДНК-экспертиз.

Атака рф на поезд "Чоп-Барвинково": обнаружены фрагменты уже 5 тел

В Харьковской области обнаружили фрагменты пяти тел после атаки РФ на пассажирский поезд "Чоп-Барвенково". Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает УНН.

По состоянию на данный момент обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз.

- сообщили в прокуратуре.

Исключительно терроризм: Зеленский заявил, что в результате атаки рф на поезд "Барвинково-Чоп" 4 человека погибли, еще 4 - ищут27.01.26, 21:51 • 810 просмотров

Напомним

Россия ударила дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвенково - Львов - Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БПЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и далее передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Харьковская область
Шахед-136
Львов