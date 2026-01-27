Атака рф на поезд "Чоп-Барвинково": обнаружены фрагменты уже 5 тел

В Харьковской области обнаружили фрагменты пяти тел после атаки РФ на пассажирский поезд "Чоп-Барвенково". Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает УНН.

По состоянию на данный момент обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз. - сообщили в прокуратуре.

Исключительно терроризм: Зеленский заявил, что в результате атаки рф на поезд "Барвинково-Чоп" 4 человека погибли, еще 4 - ищут

Напомним

Россия ударила дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвенково - Львов - Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БПЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и далее передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.