Исключительно терроризм: Зеленский заявил, что в результате атаки рф на поезд "Барвинково-Чоп" 4 человека погибли, еще 4 - ищут

В любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково – исключительно как терроризм. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на пассажирский поезд и подчеркнул, что количество жертв возросло до четырех, еще четырех человек ищут, передает УНН.

Ударными дронами россия атаковала сегодня пассажирский поезд на Харьковщине. В любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково – исключительно как терроризм. Это не вызывало бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где-либо еще. Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда - заявил Зеленский.

Президент добавил, что в поезде было более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, было 18 человек.

Всего от этого удара тремя дронами по состоянию на сейчас известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще четырех человек ищут спасатели, двое – ранены - сообщил Зеленский.

Добавим

Глава государства подчеркнул, что россия должна отвечать за то, что она делает.

И это означает ответственность не просто за удары по нашим людям, по нашей жизни, а за саму возможность наносить такие удары. Россияне значительно увеличили возможности убивать, возможности терроризировать. Они вкладываются в прогресс террора. И наше дело – и это то, что должно объединить всех нормальных людей мира – обеспечить прогресс защиты жизни. Это возможно благодаря давлению на россию. Это возможно благодаря наказанию россии за то, что она делает. Это возможно благодаря поддержке Украины. Спасибо всем, кто не молчит, когда видит, что делают российские террористы - резюмировал Президент.

Атака рф на поезд "Чоп-Барвинково": в прокуратуре заявили о трех погибших

Напомним

россия ударила дронами по пассажирскому поезду на Харьковщине "Барвенково - Львов - Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадания - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и далее передала скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.