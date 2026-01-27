Исключительно терроризм: Зеленский заявил, что в результате атаки рф на поезд "Барвинково-Чоп" 4 человека погибли, еще 4 - ищут

$43.130.01
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 16131 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 15529 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 25589 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 18767 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 35798 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 21574 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 16741 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 32089 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27366 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20 • 25583 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 20519 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 35795 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 37459 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 32084 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 6452 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 6916 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 14365 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 21175 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 31330 просмотра
Исключительно терроризм: Зеленский заявил, что в результате атаки рф на поезд "Барвинково-Чоп" 4 человека погибли, еще 4 - ищут

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на атаку рф на пассажирский поезд на Харьковщине, назвав ее терроризмом. Число жертв возросло до четырех, еще четырех человек ищут.

Исключительно терроризм: Зеленский заявил, что в результате атаки рф на поезд "Барвинково-Чоп" 4 человека погибли, еще 4 - ищут

В любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково – исключительно как терроризм. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на пассажирский поезд и подчеркнул, что количество жертв возросло до четырех, еще четырех человек ищут, передает УНН.

Ударными дронами россия атаковала сегодня пассажирский поезд на Харьковщине. В любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково – исключительно как терроризм. Это не вызывало бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где-либо еще. Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда 

- заявил Зеленский.

Президент добавил, что в поезде было более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, было 18 человек.

Всего от этого удара тремя дронами по состоянию на сейчас известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще четырех человек ищут спасатели, двое – ранены 

- сообщил Зеленский.

Добавим

Глава государства подчеркнул, что россия должна отвечать за то, что она делает.

И это означает ответственность не просто за удары по нашим людям, по нашей жизни, а за саму возможность наносить такие удары. Россияне значительно увеличили возможности убивать, возможности терроризировать. Они вкладываются в прогресс террора. И наше дело – и это то, что должно объединить всех нормальных людей мира – обеспечить прогресс защиты жизни. Это возможно благодаря давлению на россию. Это возможно благодаря наказанию россии за то, что она делает. Это возможно благодаря поддержке Украины. Спасибо всем, кто не молчит, когда видит, что делают российские террористы 

- резюмировал Президент.

Атака рф на поезд "Чоп-Барвинково": в прокуратуре заявили о трех погибших27.01.26, 20:42 • 1958 просмотров

Напомним

россия ударила дронами по пассажирскому поезду на Харьковщине "Барвенково - Львов - Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадания - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и далее передала скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.  

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
