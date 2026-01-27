$43.130.01
Атака рф на поезд "Чоп-Барвинково": в прокуратуре заявили о трех погибших

Киев • УНН

 • 20 просмотра

По данным прокуратуры Харьковской области, в результате атаки рф на пассажирский поезд известно о трех погибших. Также мужчина и женщина обратились за медицинской помощью.

Атака рф на поезд "Чоп-Барвинково": в прокуратуре заявили о трех погибших

В результате атаки рф на пассажирский поезд "Чоп - Барвенково" три человека погибли, еще двое пострадали, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

По данным следствия, 27 января вблизи села Языково Барвенковской территориальной общины Изюмского района российские войска атаковали пассажирский поезд сообщением "Чоп – Харьков – Барвенково".

Два попадания зафиксированы возле поезда, еще одно — в вагон. Произошел пожар. В поезде находилось более 155 пассажиров.

По состоянию на сейчас известно о трех погибших. Также мужчина и женщина обратились за медицинской помощью

- говорится в сообщении.

Прокуроры совместно со следователями полиции осуществляют документирование очередного военного преступления, совершенного военнослужащими рф.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Антонина Туманова

