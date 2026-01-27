Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": у прокуратурі заявили про трьох загиблих
Київ • УНН
За даними прокуратури Харківської області, у результаті атаки рф на пасажирський поїзд відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою.
У результаті атаки рф на пасажирський поїзд "Чоп - Барвінкове" три людини загинули, ще дві - постраждали, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
Деталі
За даними слідства, 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської територіальної громади Ізюмського району російські війська атакували пасажирський потяг сполученням "Чоп – Харків – Барвінкове".
Два влучання зафіксовано біля поїзду, ще одне — у вагон. Сталась пожежа. У поїзді перебувало понад 155 пасажирів.
Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою
Прокурори спільно зі слідчими поліції здійснюють документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями рф.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)