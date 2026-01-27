Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": у прокуратурі заявили про трьох загиблих

У результаті атаки рф на пасажирський поїзд "Чоп - Барвінкове" три людини загинули, ще дві - постраждали, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Деталі

За даними слідства, 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської територіальної громади Ізюмського району російські війська атакували пасажирський потяг сполученням "Чоп – Харків – Барвінкове".

Два влучання зафіксовано біля поїзду, ще одне — у вагон. Сталась пожежа. У поїзді перебувало понад 155 пасажирів.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою - йдеться у повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції здійснюють документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями рф.