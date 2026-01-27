Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": у прокуратурі заявили про трьох загиблих

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 3874 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 9948 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 10906 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 18660 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 15649 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 31041 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 20506 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 16188 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 28929 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26902 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
93%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto27 січня, 09:41 • 28194 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 31418 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 16464 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 14500 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 9156 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 18670 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 14743 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 31050 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 31655 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 28931 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Саламаха Орест Ігорович
Михайло Федоров
Девід Бекхем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo18:07 • 1492 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 2896 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 9478 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 16628 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 29720 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Facebook

Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": у прокуратурі заявили про трьох загиблих

Київ • УНН

 • 44 перегляди

За даними прокуратури Харківської області, у результаті атаки рф на пасажирський поїзд відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою.

Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": у прокуратурі заявили про трьох загиблих

У результаті атаки рф на пасажирський поїзд "Чоп - Барвінкове" три людини загинули, ще дві - постраждали, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Деталі

За даними слідства, 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської територіальної громади Ізюмського району російські війська атакували пасажирський потяг сполученням "Чоп – Харків – Барвінкове".

Два влучання зафіксовано біля поїзду, ще одне — у вагон. Сталась пожежа. У поїзді перебувало понад 155 пасажирів.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою 

- йдеться у повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції здійснюють документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями рф.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України) 

- повідомили у прокуратурі.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Харків