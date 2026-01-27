Виключно тероризм: Зеленський заявив, що у результаті атаки рф на поїзд "Барвінкове-Чоп" 4 людини загинули, ще 4 - шукають

У будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково – виключно як тероризм. Так Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф на пасажирський поїзд і наголосив, що кількість жертв зросла до чотирьох, ще чотирьох людей шукають, передає УНН.

Ударними дронами росія атакувала сьогодні пасажирський потяг на Харківщині. В будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково – виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга - заявив Зеленський.

Президент додав, що у поїзді було більш ніж 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, було 18 людей.

Загалом від цього удару трьома дронами станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Іще чотирьох людей шукають рятувальники, двоє – поранені - повідомив Зеленський.

Додамо

Глава держави наголосив, що росія повинна відповідати за те, що вона робить.

І це означає відповідальність не просто за удари по наших людях, по нашому життю, а за саму можливість завдавати таких ударів. Росіяни значно збільшили можливості вбивати, можливості тероризувати. Вони вкладаються в прогрес терору. І наша справа – і це те, що має об’єднати всіх нормальних людей світу – забезпечити прогрес захисту життя. Це можливо завдяки тиску на росію. Це можливо завдяки покаранню росії за те, що вона робить. Це можливо завдяки підтримці України. Дякую всім, хто не мовчить, коли бачить, що роблять російські терористи - резюмував Президент.

Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": у прокуратурі заявили про трьох загиблих

Нагадаємо

росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.