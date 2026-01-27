Виключно тероризм: Зеленський заявив, що у результаті атаки рф на поїзд "Барвінкове-Чоп" 4 людини загинули, ще 4 - шукають

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 10295 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 16394 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 15739 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 25878 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 18886 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 35976 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 21612 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 16776 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 32217 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27392 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.9м/с
90%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 37575 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 21281 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 20632 перегляди
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий15:33 • 11055 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 14478 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 25891 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 20776 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 35985 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 37707 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 32223 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Саламаха Орест Ігорович
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo18:07 • 6650 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 7130 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 14595 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 21400 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 31410 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Дипломатка

Виключно тероризм: Зеленський заявив, що у результаті атаки рф на поїзд "Барвінкове-Чоп" 4 людини загинули, ще 4 - шукають

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Президент Зеленський відреагував на атаку рф на пасажирський поїзд на Харківщині, назвавши її тероризмом. Кількість жертв зросла до чотирьох, ще чотирьох людей шукають.

Виключно тероризм: Зеленський заявив, що у результаті атаки рф на поїзд "Барвінкове-Чоп" 4 людини загинули, ще 4 - шукають

У будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково – виключно як тероризм. Так Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф на пасажирський поїзд і наголосив, що кількість жертв зросла до чотирьох, ще чотирьох людей шукають, передає УНН.

Ударними дронами росія атакувала сьогодні пасажирський потяг на Харківщині. В будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково – виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга 

- заявив Зеленський.

Президент додав, що у поїзді було більш ніж 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, було 18 людей.

Загалом від цього удару трьома дронами станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Іще чотирьох людей шукають рятувальники, двоє – поранені 

- повідомив Зеленський.

Додамо

Глава держави наголосив, що росія повинна відповідати за те, що вона робить.

І це означає відповідальність не просто за удари по наших людях, по нашому життю, а за саму можливість завдавати таких ударів. Росіяни значно збільшили можливості вбивати, можливості тероризувати. Вони вкладаються в прогрес терору. І наша справа – і це те, що має об’єднати всіх нормальних людей світу – забезпечити прогрес захисту життя. Це можливо завдяки тиску на росію. Це можливо завдяки покаранню росії за те, що вона робить. Це можливо завдяки підтримці України. Дякую всім, хто не мовчить, коли бачить, що роблять російські терористи 

- резюмував Президент.

Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": у прокуратурі заявили про трьох загиблих27.01.26, 20:42 • 2008 переглядiв

Нагадаємо

росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.  

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Шахед-136
Європа
Китай
Володимир Зеленський
Україна
Львів