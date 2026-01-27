Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": виявили фрагменти вже 5 тіл
Київ • УНН
Після атаки рф на пасажирський потяг "Чоп-Барвінкове" на Харківщині виявлено фрагменти п'яти тіл. Ідентифікація загиблих можлива лише після проведення ДНК-експертиз.
На Харківщині виявили фрагменти п’яти тіл після атаки рф на пасажирський поїзд "Чоп-Барвінкове". Про це повідомили у прокуратурі Харківської області, передає УНН.
Станом на цей час виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз
Нагадаємо
росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".
За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.
На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.