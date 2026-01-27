Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": виявили фрагменти вже 5 тіл

$43.130.01
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 16811 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 16087 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 26361 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 19103 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 36311 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 21676 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 16817 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 32470 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27434 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53
Коли і як передавати показання лічильників 14:54
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий15:33
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 26361 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 36311 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Саламаха Орест Ігорович
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Державний кордон України
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Дипломатка

Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": виявили фрагменти вже 5 тіл

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Після атаки рф на пасажирський потяг "Чоп-Барвінкове" на Харківщині виявлено фрагменти п'яти тіл. Ідентифікація загиблих можлива лише після проведення ДНК-експертиз.

Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": виявили фрагменти вже 5 тіл

На Харківщині виявили фрагменти п’яти тіл після атаки рф на пасажирський поїзд "Чоп-Барвінкове". Про це повідомили у прокуратурі Харківської області, передає УНН.

Станом на цей час виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз 

- повідомили у прокуратурі.

Виключно тероризм: Зеленський заявив, що у результаті атаки рф на поїзд "Барвінкове-Чоп" 4 людини загинули, ще 4 - шукають27.01.26, 21:51 • 762 перегляди

Нагадаємо

росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.  

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Харківська область
Шахед-136
Львів