Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": виявили фрагменти вже 5 тіл

На Харківщині виявили фрагменти п’яти тіл після атаки рф на пасажирський поїзд "Чоп-Барвінкове". Про це повідомили у прокуратурі Харківської області, передає УНН.

Станом на цей час виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо

росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.