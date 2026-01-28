$43.130.01
27 січня, 17:43 • 14603 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 25679 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 22076 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 34691 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 23165 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 41938 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 23211 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17630 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 36177 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 28111 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

російські дрони атакували православний монастир та житлові будинки в Одесі – ОВА

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Вночі 28 січня російські війська атакували Одещину дронами, влучивши в православний монастир та приватний будинок. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає.

російські дрони атакували православний монастир та житлові будинки в Одесі – ОВА

У ніч на 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на Одещину, застосувавши ударні безпілотники. За повідомленням очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, зафіксовано влучання в релігійні та цивільні об'єкти, що призвело до пожеж та руйнувань. Про це пише УНН.

Деталі

У Київському районі міста ворожий дрон поцілив по території православного монастиря. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Окрім релігійної споруди, під ударом опинився і приватний сектор Одеси: зафіксовано пряме влучання в житловий будинок, що призвело до значних пошкоджень будівлі.

За попередніми даними правоохоронців та ОВА, внаслідок цих влучань загиблих та постраждалих немає. На місцях подій працюють профільні служби.

Ворог знову атакує мирну Одещину ударними безпілотниками. Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа.

– констатував Кіпер, закликавши мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.  

Атака рф на поїзд "Чоп-Барвінкове": виявили фрагменти вже 5 тіл27.01.26, 22:26 • 1720 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Повітряна тривога
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса