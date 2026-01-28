російські дрони атакували православний монастир та житлові будинки в Одесі – ОВА

У ніч на 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на Одещину, застосувавши ударні безпілотники. За повідомленням очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, зафіксовано влучання в релігійні та цивільні об'єкти, що призвело до пожеж та руйнувань. Про це пише УНН.

Деталі

У Київському районі міста ворожий дрон поцілив по території православного монастиря. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Окрім релігійної споруди, під ударом опинився і приватний сектор Одеси: зафіксовано пряме влучання в житловий будинок, що призвело до значних пошкоджень будівлі.

За попередніми даними правоохоронців та ОВА, внаслідок цих влучань загиблих та постраждалих немає. На місцях подій працюють профільні служби.

Ворог знову атакує мирну Одещину ударними безпілотниками. Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа. – констатував Кіпер, закликавши мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

