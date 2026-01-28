$43.130.01
27 січня, 17:43 • 15107 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 26968 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 22745 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 35627 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 23625 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 42517 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 23376 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17687 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 36570 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 28175 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Публікації
Ексклюзиви
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Атака рф на Київщину: у Білогородській громаді БПЛА влучив у багатоповерхівку, людей евакуювали – ОВА

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Вночі 28 січня на Київщині БПЛА влучив у багатоповерховий будинок Білогородської громади. Пошкоджено покрівлю та верхній поверх, триває евакуація мешканців.

Атака рф на Київщину: у Білогородській громаді БПЛА влучив у багатоповерхівку, людей евакуювали – ОВА

У ніч на 28 січня внаслідок чергового обстрілу з боку рф постраждала Білогородська територіальна громада Київської області. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про пряме влучання в житловий сектор, що спричинило масштабну пожежу в багатоповерховому будинку. Про це пише УНН.

Деталі

Ворожий удар призвів до пошкодження покрівлі та верхнього поверху житлової будівлі. На місці інциденту розпочалася сильна пожежа, до ліквідації якої залучені підрозділи ДСНС. Наразі рятувальники проводять термінову евакуацію мешканців будинку, щоб запобігти жертвам серед цивільного населення.

Проводиться евакуація мешканців. Уся необхідна першочергова допомога надається

– заявив начальник ОВА.

Оскільки загроза нових ударів зберігається, очільник ОВА закликав громадян суворо дотримуватися правил безпеки.

Ворог продовжує атаку. Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях

– наголосив Калашник у своєму зверненні до мешканців області.

Інформація про кількість постраждалих та ступінь руйнувань уточнюється після завершення рятувальних робіт. 

російські дрони атакували православний монастир та житлові будинки в Одесі – ОВА28.01.26, 02:13 • 492 перегляди

Степан Гафтко

