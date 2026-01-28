Атака рф на Київщину: у Білогородській громаді БПЛА влучив у багатоповерхівку, людей евакуювали – ОВА

У ніч на 28 січня внаслідок чергового обстрілу з боку рф постраждала Білогородська територіальна громада Київської області. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про пряме влучання в житловий сектор, що спричинило масштабну пожежу в багатоповерховому будинку. Про це пише УНН.

Деталі

Ворожий удар призвів до пошкодження покрівлі та верхнього поверху житлової будівлі. На місці інциденту розпочалася сильна пожежа, до ліквідації якої залучені підрозділи ДСНС. Наразі рятувальники проводять термінову евакуацію мешканців будинку, щоб запобігти жертвам серед цивільного населення.

Проводиться евакуація мешканців. Уся необхідна першочергова допомога надається – заявив начальник ОВА.

Оскільки загроза нових ударів зберігається, очільник ОВА закликав громадян суворо дотримуватися правил безпеки.

Ворог продовжує атаку. Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях – наголосив Калашник у своєму зверненні до мешканців області.

Інформація про кількість постраждалих та ступінь руйнувань уточнюється після завершення рятувальних робіт.

