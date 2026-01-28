$43.130.01
27 січня, 17:43 • 16161 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 29672 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 24405 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 37670 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 24714 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 43743 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 23740 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17873 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 37338 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 28328 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
російська атака на Білогородську громаду на Київщині: загинуло двоє людей, четверо поранені – ОВА

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Білогородській громаді загинули чоловік і жінка. Ще четверо людей отримали травми та гострі стресові реакції.

російська атака на Білогородську громаду на Київщині: загинуло двоє людей, четверо поранені – ОВА

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про трагічні наслідки ворожого удару по житловому сектору в Білогородській громаді. Внаслідок влучання в багатоповерховий будинок загинули двоє мирних мешканців, ще четверо людей отримали травми та гострі стресові реакції. Про це пише УНН.

Деталі

За офіційними даними, жертвами цинічного обстрілу стали чоловік і жінка. Окрім загиблих, медичну допомогу отримали ще четверо осіб: чоловік з отруєнням продуктами горіння, а також молода жінка та двоє дітей, у яких діагностували гостру реакцію на стрес.

Це непоправна втрата для родин і всього регіону. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих

– написав Калашник у своєму Телеграм-каналі.

Наразі з постраждалими та родичами загиблих працюють психологи, а медики продовжують чергування на місці трагедії.

Пожежу в житловому будинку, що виникла після влучання, станом на ранок 28 січня вдалося локалізувати. Рятувальні служби завершують розбір завалів та перевірку пошкоджених конструкцій.

Атака рф на Київщину: у Білогородській громаді БПЛА влучив у багатоповерхівку, людей евакуювали – ОВА28.01.26, 02:57 • 850 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКиївська область
Війна в Україні
Київська область