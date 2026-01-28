російська атака на Білогородську громаду на Київщині: загинуло двоє людей, четверо поранені – ОВА

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про трагічні наслідки ворожого удару по житловому сектору в Білогородській громаді. Внаслідок влучання в багатоповерховий будинок загинули двоє мирних мешканців, ще четверо людей отримали травми та гострі стресові реакції. Про це пише УНН.

Деталі

За офіційними даними, жертвами цинічного обстрілу стали чоловік і жінка. Окрім загиблих, медичну допомогу отримали ще четверо осіб: чоловік з отруєнням продуктами горіння, а також молода жінка та двоє дітей, у яких діагностували гостру реакцію на стрес.

Це непоправна втрата для родин і всього регіону. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих – написав Калашник у своєму Телеграм-каналі.

Наразі з постраждалими та родичами загиблих працюють психологи, а медики продовжують чергування на місці трагедії.

Пожежу в житловому будинку, що виникла після влучання, станом на ранок 28 січня вдалося локалізувати. Рятувальні служби завершують розбір завалів та перевірку пошкоджених конструкцій.

Атака рф на Київщину: у Білогородській громаді БПЛА влучив у багатоповерхівку, людей евакуювали – ОВА