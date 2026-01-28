російська атака на Білогородську громаду на Київщині: загинуло двоє людей, четверо поранені – ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Білогородській громаді загинули чоловік і жінка. Ще четверо людей отримали травми та гострі стресові реакції.
Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про трагічні наслідки ворожого удару по житловому сектору в Білогородській громаді. Внаслідок влучання в багатоповерховий будинок загинули двоє мирних мешканців, ще четверо людей отримали травми та гострі стресові реакції. Про це пише УНН.
Деталі
За офіційними даними, жертвами цинічного обстрілу стали чоловік і жінка. Окрім загиблих, медичну допомогу отримали ще четверо осіб: чоловік з отруєнням продуктами горіння, а також молода жінка та двоє дітей, у яких діагностували гостру реакцію на стрес.
Це непоправна втрата для родин і всього регіону. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих
Наразі з постраждалими та родичами загиблих працюють психологи, а медики продовжують чергування на місці трагедії.
Пожежу в житловому будинку, що виникла після влучання, станом на ранок 28 січня вдалося локалізувати. Рятувальні служби завершують розбір завалів та перевірку пошкоджених конструкцій.
