В сети сообщают о якобы “энергетическом перемирии между россией и Украиной

В сети распространяется информация о якобы введении запрета на удары по энергетической инфраструктуре. Официального подтверждения пока нет, передает УНН.

Детали

российский блогер владимир романов заявил о якобы запрете вооруженным силам россии огневого поражения по критической инфраструктуре.

Поступает информация о том, что сегодня с 7 утра в вооруженных силах россии введен запрет на огневое поражение: любых объектов в Киеве и Киевской области; любых объектов инфраструктуры по всей Украине. Соответствует ли эта информация действительности - станет понятно по динамике ударов (или их отсутствию) уже в течение ближайших суток - написал российский блогер романов в своем сообщении.

На заявление отреагировал и основатель "KRAKEN" Константин Немичев.

Похоже, энергетическое перемирие в действии с двух сторон. Посмотрим, как будут выполнять - подчеркнул он.

В то же время, журналист Денис Казанский в своей оценке связывает эти заявления с возможным накоплением россией ракетных запасов.

российские z-каналы разгоняют вброс о якобы "энергетическом перемирии" и временном моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Если это и правда, то причина здесь только одна - у россии иссякли запасы ракет, и ей просто нечем сейчас наносить удары. Последние разы россия била по Киеву "Цирконами" и ракетами 2026 года выпуска. То есть тем, что наскребла и изготовила буквально только что. Теперь они будут накапливать ресурсы для следующих ударов. Именно по такой схеме все четыре года и происходили обстрелы: период усиления атак - потом спад, когда пополняли запасы - говорит журналист.

Кроме того, он называет такие сообщения попыткой выдать паузу в обстрелах за "жест доброй воли".

Сейчас такой период накопления они попытаются выдать за "жест доброй воли" и "великодушное согласие на перемирие". Мол, "пожалели людей". Когда накопят - придумают очередной "обстрел резиденции путина" и снова начнут бить. Посмотрим, окажется ли моя теория правильной - утверждает Казанский.

Напомним

Черниговская область подверглась российским атакам дронами и артиллерией, поврежден энергообъект в Семеновской общине, что привело к обесточиванию. Также поврежден жилой дом, а также предприятие в Бахмачской общине.