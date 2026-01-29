$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:06 • 20 просмотра
В сети сообщают о якобы “энергетическом перемирии между россией и Украиной
12:04 • 5088 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 6144 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 5860 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 11783 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 22522 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 10210 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 12886 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 17591 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 24657 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
В сети сообщают о якобы “энергетическом перемирии между россией и Украиной

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В сети появилась информация о якобы запрете россии на удары по энергетической инфраструктуре, официального подтверждения нет. Журналист Денис Казанский связывает это с исчерпанием ракетных запасов россии.

В сети сообщают о якобы “энергетическом перемирии между россией и Украиной

В сети распространяется информация о якобы введении запрета на удары по энергетической инфраструктуре. Официального подтверждения пока нет, передает УНН.

Детали

российский блогер владимир романов заявил о якобы запрете вооруженным силам россии огневого поражения по критической инфраструктуре.

Поступает информация о том, что сегодня с 7 утра в вооруженных силах россии введен запрет на огневое поражение: любых объектов в Киеве и Киевской области; любых объектов инфраструктуры по всей Украине. Соответствует ли эта информация действительности - станет понятно по динамике ударов (или их отсутствию) уже в течение ближайших суток

- написал российский блогер романов в своем сообщении.

На заявление отреагировал и основатель "KRAKEN" Константин Немичев.

Похоже, энергетическое перемирие в действии с двух сторон. Посмотрим, как будут выполнять

- подчеркнул он.

В то же время, журналист Денис Казанский в своей оценке связывает эти заявления с возможным накоплением россией ракетных запасов.

российские z-каналы разгоняют вброс о якобы "энергетическом перемирии" и временном моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Если это и правда, то причина здесь только одна - у россии иссякли запасы ракет, и ей просто нечем сейчас наносить удары. Последние разы россия била по Киеву "Цирконами" и ракетами 2026 года выпуска. То есть тем, что наскребла и изготовила буквально только что. Теперь они будут накапливать ресурсы для следующих ударов. Именно по такой схеме все четыре года и происходили обстрелы: период усиления атак - потом спад, когда пополняли запасы

- говорит журналист.

Кроме того, он называет такие сообщения попыткой выдать паузу в обстрелах за "жест доброй воли".

Сейчас такой период накопления они попытаются выдать за "жест доброй воли" и "великодушное согласие на перемирие". Мол, "пожалели людей". Когда накопят - придумают очередной "обстрел резиденции путина" и снова начнут бить. Посмотрим, окажется ли моя теория правильной

 - утверждает Казанский.

Напомним

Черниговская область подверглась российским атакам дронами и артиллерией, поврежден энергообъект в Семеновской общине, что привело к обесточиванию. Также поврежден жилой дом, а также предприятие в Бахмачской общине.

Алла Киосак

