Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня

13:51 • 10260 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 18041 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 17741 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 22915 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 21244 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 16322 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 18671 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 27943 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12514 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 14396 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29 січня, 08:32
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців15:15
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців15:15
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження28 січня, 07:00
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 119733 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Марк Карні
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Закарпатська область
Іран
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Facebook

Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Дональд Трамп заявив, що особисто просив володимира путіна не здійснювати ударів по Києву та іншим містам України протягом тижня. путін погодився на це прохання.

Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто попросив російського диктатора володимира путіна не здійснювати ударів по Києву та іншим містам України протягом тижня, передає УНН

Я особисто попросив президента путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня, і він погодився це зробити, і я мушу сказати, що це було дуже приємно. Багато людей казали, що не варто марнувати дзвінок, бо нічого не вийде, але він це зробив, і ми дуже раді, що вони це зробили 

- сказав Трамп. 

Нагадаємо 

У мережі шириться інформація про нібито запровадження заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. Офіційного підтвердження наразі, немає.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
