Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто попросив російського диктатора володимира путіна не здійснювати ударів по Києву та іншим містам України протягом тижня, передає УНН.

Я особисто попросив президента путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня, і він погодився це зробити, і я мушу сказати, що це було дуже приємно. Багато людей казали, що не варто марнувати дзвінок, бо нічого не вийде, але він це зробив, і ми дуже раді, що вони це зробили - сказав Трамп.

Нагадаємо

У мережі шириться інформація про нібито запровадження заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. Офіційного підтвердження наразі, немає.