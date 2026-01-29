Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели, передает УНН.

Я лично попросил президента Путина не стрелять по Киеву и разным городам в течение недели, и он согласился это сделать, и я должен сказать, что это было очень приятно. Многие люди говорили, что не стоит тратить звонок, потому что ничего не получится, но он это сделал, и мы очень рады, что они это сделали - сказал Трамп.

Напомним

В сети распространяется информация о якобы введении запрета на удары по энергетической инфраструктуре. Официального подтверждения пока нет.