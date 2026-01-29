Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что лично просил владимира путина не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели. путин согласился на эту просьбу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели, передает УНН.
Я лично попросил президента Путина не стрелять по Киеву и разным городам в течение недели, и он согласился это сделать, и я должен сказать, что это было очень приятно. Многие люди говорили, что не стоит тратить звонок, потому что ничего не получится, но он это сделал, и мы очень рады, что они это сделали
Напомним
В сети распространяется информация о якобы введении запрета на удары по энергетической инфраструктуре. Официального подтверждения пока нет.