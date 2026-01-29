Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели

$42.770.19
13:51 • 10239 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 17963 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 17674 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 22849 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 21186 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 16288 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 18648 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 27934 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12508 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14393 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
