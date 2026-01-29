Сигналів від рф не було: у Києві не знали про прохання Трампа до путіна припинити обстріли - журналіст

В Україні чиновники зі слів президента США Дональда Трампа дізнались про його прохання до російського диктатора володимира путіна щодо припинення обстрілів, сигналів від рф не отримували. Про це повідомив журналіст FT Крістофер Міллер, передає УНН.

Українські чиновники кажуть, що вони дізналися про це (прохання до путіна припинити обстріли - ред.) зі слів Трампа, не отримали сигналу від росії та ще не впевнені, що укладено угоду про припинення вогню - написав Міллер.

Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп заявив, що володимир путін погодився не обстрілювати Київ протягом тижня на тлі низьких температур у столиці України, після того, як президент США особисто попросив свого російського колегу зробити це.

Додамо

У мережі шириться інформація про нібито запровадження заборонина удари по енергетичній інфраструктурі. Офіційного підтвердження наразі, немає.