Сигналів від рф не було: у Києві не знали про прохання Трампа до путіна припинити обстріли - журналіст

Ексклюзив
17:45 • 2528 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 11864 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 21263 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 20525 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 25469 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 23341 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 17713 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 19653 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 28462 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12869 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29 січня, 08:32 • 11584 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05 • 33938 перегляди
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 12122 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 22496 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 10888 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 2520 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 4158 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 11019 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 70955 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 99322 перегляди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Музикант
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Іран
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 568 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 1330 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 28035 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 54080 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 51385 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Instagram
Опалення

Сигналів від рф не було: у Києві не знали про прохання Трампа до путіна припинити обстріли - журналіст

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Українські чиновники дізналися про прохання Трампа до путіна припинити обстріли зі слів президента США. Сигналів від росії не отримували, угода про припинення вогню не підтверджена.

Сигналів від рф не було: у Києві не знали про прохання Трампа до путіна припинити обстріли - журналіст

В Україні чиновники зі слів президента США Дональда Трампа дізнались про його прохання до російського диктатора володимира путіна щодо припинення обстрілів, сигналів від рф не отримували. Про це повідомив журналіст FT Крістофер Міллер, передає УНН.

Українські чиновники кажуть, що вони дізналися про це (прохання до путіна припинити обстріли - ред.) зі слів Трампа, не отримали сигналу від росії та ще не впевнені, що укладено угоду про припинення вогню 

- написав Міллер.

Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп заявив, що володимир путін погодився не обстрілювати Київ протягом тижня на тлі низьких температур у столиці України, після того, як президент США особисто попросив свого російського колегу зробити це.

Додамо

У мережі шириться інформація про нібито запровадження заборонина удари по енергетичній інфраструктурі. Офіційного підтвердження наразі, немає.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Морози в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Дональд Трамп
Україна
Київ